Chân dung nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời, nhiều khán giả bàng hoàng

Mới đây truyền thông Hàn đưa tin nam diễn viên Lee Yoon Hee đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 64 tuổi. Linh cữu được bảo quản tại phòng VIP số 1, nhà tang lễ Bệnh viện Ulsan. Gia đình gồm vợ và hai con trai túc trực bên linh cữu, đón tiếp khách viếng trong nỗi đau thương sâu sắc.

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của nghệ sĩ Lee Yoon Hee chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ người thân, ông không có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng, nên sự việc bất ngờ này càng khiến nhiều người bàng hoàng.

Phía công ty quản lý Beom Entertainment chia sẻ thông báo chính thức trên tài khoản mạng xã hội: "Chúng tôi vô cùng đau xót khi phải thông báo tin buồn về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Lee Yoon Hee. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến và những người yêu mến, trân quý ông. Mong rằng tất cả chúng ta có thể cùng nhau tưởng nhớ và chia sẻ nỗi đau này".

Phía công ty nhấn mạnh: "Lee Yoon Hee là nghệ sĩ đã cống hiến lâu dài cho nền văn hóa đại chúng và nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng. Sự vắng bóng của ông là mất mát lớn đối với tất cả chúng ta".

Beom Entertainment bày tỏ lòng kính trọng với những đóng góp to lớn của nghệ sĩ: "Qua nhiều tác phẩm, ông đã gửi gắm những vai diễn chân thành và mang lại cảm xúc ấm áp cho khán giả. Chúng tôi sẽ mãi trân trọng ký ức và thành tựu mà ông để lại, đồng thời nỗ lực hết mình để vinh danh cuộc đời và giá trị của ông".

Khán giả bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7.

Nam diễn viên Lee Yoon Hee sinh năm 1960 tại Busan và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp vào năm 1985 qua vở kịch Here's soup. Tuy chiên chỉ từ năm 2007 ông hoạt động tích cực khi đóng nhiều bộ phim điện ảnh như Ánh dương bí mật, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, War on Crime: the Golden Age of Bad Guys, Love fiction. Mảng truyền hình, ông góp mặt trong các bộ phim như Giant, Wonderful days, Save me 2, Black dog, Kingdom 2, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, Taxi driver".

Trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình, ông tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn trong loạt phim Netflix Seonsan và phim truyền hình tvN The bewitched, với hai vai Kim Mu Seon và Kim Je Nam.

Được biết tang lễ nam diễn viên được tổ chức vào lúc 8h sáng 13/1, sau đó linh cữu sẽ được an táng tại Công viên Thiên đường Ulsan.

Sau khi hay tin nam diễn viên Lee Yoon Hee qua đời đông đảo bạn bè, khán giả bàng hoàng trước sự ra đi của ông. Nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình, tiếc nuối cho một tài năng nghệ thuật. Khán giả bày tỏ:

- Ôi tin sốc quá, đến giờ vẫn chưa tin đây là sự thật.

- Xin chia buồn cùng gia đình nam diễn viên.

- Vĩnh biệt một tài năng diễn xuất. Cầu cho Lee Yoon Hee ra đi thanh thản.

- Nghe tin mà bàng hoàng, Lee Yoon Hee quá đột ngột, thật đau buồn.