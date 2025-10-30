Chân dung "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Từng điều hành “đế chế" bác sĩ giả mạo, tung ra hàng chục “thần dược”

Theo thông tin từ báo Người lao động, tối 29/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (SN 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: Bộ Công an Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cáo buộc bị can này có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành.

Nguyễn Thị Tường An từng được biết đến với tư cách là một nữ doanh nhân trẻ được biết đến với hành trình khởi nghiệp đầy nghị lực và tinh thần vượt khó.

Theo chia sẻ trên báo chí trước đó, Tường An cho biết bắt đầu hành trình kinh doanh từ hai bàn tay trắng tay, với 900.000 đồng và một chiếc xe đạp. Người này cũng cho hay bản thân từng thử sức trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh mỹ phẩm, đồng hồ và quán cà phê trước khi tìm thấy hướng đi trong ngành dược.

Nguyễn Thị Tường An trong một cuộc thi trước đó (Ảnh: báo Công Lý)

Năm 2016, Tường An cho biết bản thân là người sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược - một công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng (đến thời điểm hiện tại, công ty này đã đóng cửa). Cùng với đó, Tường An cũng chia sẻ bản thân “Không có kiến thức chuyên môn về sản phẩm, không có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm về sức khỏe, không có mối quan hệ với những người trong ngành”.

Tuy nhiên, theo thông tin từ báo Lao động, Công ty CP Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược do Nguyễn Thị Tường An là đại diện pháp luật thực chất là trung tâm của hơn 20 công ty con và các chi nhánh vệ tinh, chuyên bán TPCN theo hình thức online. Cùng với đó, hệ thống này đã và đang đẩy ra thị trường hàng chục mã hàng đều trong vỏ bọc “thần dược” như: Vương Khớp An, Bách Xương Tán (xương khớp), Trường An Vị (đại tràng), Cao Lá Đung (dạ dày), An Họng Khang, Chỉ Khiết Hầu (viêm họng), Tán Trĩ An (trĩ), Đào Nữ An (nở ngực)… Trong đó, Vương Khớp An là mặt hàng chủ lực, giá bán 350.000 đồng/lọ.

Các “bác sĩ online” đang làm việc bên trong chi nhánh số 9 Liên Cơ của Công ty CP Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược (Ảnh: Báo Lao động)

Mỗi loại TPCN mà công ty này bán ra đều có trang web riêng để quảng bá và hàng chục các fanpage facebook để tìm kiếm khách hàng. Vậy nhưng, phần lớn những trang này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, sau đó bị xóa bỏ để thay thế bằng những địa chỉ mới. Ngay cả trang chủ của Đông Nam Dược là dndgroup.vn hiện cũng đang “chết lâm sàng”, không vào được.

Thông tin nhân vật trong các bài quảng cáo thường rất chung chung, khó thể xác minh tính chân thật (Ảnh: Báo Lao động)

Không chỉ đội ngũ nhân viên bán hàng qua điện thoại (telesales) thường xuyên mạo nhận là bác sĩ này, dược sĩ nọ để bán hàng mà nhiều hình ảnh, clip quảng cáo đăng tải trên web, facebook của Đông Nam Dược cũng được cắt ghép, chỉnh sửa rất tùy tiện. Cùng 1 nhân vật nam, bên dưới là tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, vừa ở web này kêu bị trĩ nặng, nhưng do dùng Tán Trĩ An nên bệnh tình thuyên giảm; nhưng ở web khác, vẫn gương mặt ấy kèm tên tuổi khác, tươi roi rói khoe mình uống “thần dược” Vương Khớp An mới 1 tháng mà thấy hợp, khỏe ra nhiều…

Theo báo Người lao động, trước đó, đầu tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường), về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB). Riêng bị can Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".



