Chân dung “lương y” Hoàng Văn Toàn và đường dây lừa đảo 80.000 người từ bài thuốc xương khớp 3 đời

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”. Với chiêu bài quảng cáo “bài thuốc gia truyền 3 đời”, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục nghìn người bệnh trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Từ nhân viên ngân hàng nghỉ việc đến “lương y” tự phong

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa

Hình ảnh quảng bá của Hoàng Văn Toàn trên mạng. Ảnh: MXH

Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Toàn (SN 1986) cùng Lê Đình Tiến (SN 1996), đều trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ít ai biết rằng trước khi trở thành “lương y” nổi tiếng trên mạng xã hội, Hoàng Văn Toàn từng là nhân viên ngân hàng.

Năm 2016, sau khi nghỉ việc, Toàn đăng ký học một khóa đào tạo y học cổ truyền trực tuyến. Hai năm sau, Toàn tìm đến học việc tại một phòng khám đông y của Hoàng Thị Nhung (SN 1987). Trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một bài thuốc chữa xương khớp từ một người ở Thái Nguyên và xin chia sẻ công thức.

Tuy nhiên, khi tự phối thuốc để điều trị cho bệnh nhân, các đối tượng không thể kết hợp đúng tỷ lệ các vị thuốc nên hiệu quả chữa bệnh không đạt như mong muốn. Đến cuối năm 2020, lợi dụng việc phòng khám của Nhung ngừng hoạt động do dịch COVID-19, Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoạt động, đồng thời tự ý phối chế các loại thảo dược theo “công thức riêng”, đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Dựng “đế chế đông y” từ mạng xã hội

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội có thể mang lại lợi nhuận lớn, Hoàng Văn Toàn bắt tay với Lê Đình Tiến để đẩy mạnh quảng cáo cho sản phẩm.

Dù biết rõ bài thuốc chưa được cấp phép và không phải là bài thuốc gia truyền, các đối tượng vẫn quảng bá rầm rộ rằng đây là “bài thuốc gia truyền 3 đời chữa bệnh xương khớp”. Khi lượng đơn hàng tăng mạnh, hai người thống nhất ăn chia lợi nhuận với tỷ lệ: Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30%.

Đến tháng 7/2024, Công ty TNHH Hoàng Minh Đường được thành lập. Dưới danh nghĩa doanh nghiệp y dược, Hoàng Văn Toàn xây dựng một hệ thống hoạt động gần như một “tập đoàn” thu nhỏ với nhiều bộ phận.

Hoàng Văn Toàn quảng cáo mình tự hái các loại thảo dược nhưng thực ra là thu mua từ nhiều nguồn. Ảnh: MXH

Tại cơ sở sản xuất, các loại thân cây, lá cỏ được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó băm, nghiền, trộn thành bột theo tỷ lệ do Toàn đưa ra rồi đóng gói bán cho khách hàng.

“Phương thuốc đắp xương khớp gia truyền này của tôi chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên, được bào chế và sản xuất đóng gói theo quy trình nghiêm ngặt để thuốc không mất đi dược tính vốn có. Do vậy không chứa hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn và không gây tác dụng phụ khi bệnh nhân sử dụng”, Hoàng Văn Toàn từng quảng cáo về sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, qua đấu tranh, Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc này không có công thức chuẩn, không được kiểm chứng khoa học, các nguyên liệu chủ yếu là cây cỏ thu mua từ người dân. Sau khi băm nghiền, hỗn hợp được đóng túi zip và bảo quản đông lạnh trước khi bán ra thị trường.

Hàng loạt fanpage và tài khoản mạng xã hội được lập ra để quảng cáo sản phẩm. Nhiều hình ảnh và video được cắt ghép từ các chương trình truyền hình, hoặc mượn danh các hiệp hội đông y nhằm tạo niềm tin giả cho người bệnh.

Đáng chú ý, tại công ty còn có cả “đội quân sale” được đào tạo theo kịch bản sẵn. Khi tư vấn cho khách hàng, họ tự xưng là “bác sĩ”, “lương y”, cam kết chữa khỏi bệnh 100% và điều trị tận gốc.

Trong trường hợp người bệnh phản ánh thuốc gây ngứa hoặc phồng rộp, các đối tượng tiếp tục gửi kèm thuốc tây Tetracyclin để khách tự xử lý tác dụng phụ, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống bán hàng, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, tương ứng với hơn 80.000 người bị lừa, thu lợi bất chính khoảng 227 tỷ đồng.

Hồi chuông cảnh báo từ “thần dược” mạng xã hội

Không chỉ mất tiền, nhiều nạn nhân còn phải đối mặt với hậu quả sức khỏe nghiêm trọng. Theo cơ quan điều tra, một số người sau khi sử dụng thuốc đã bị phù nề, phồng rộp, thậm chí hoại tử vùng da.

Đường dây này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, tương ứng với hơn 80.000 người bị lừa bởi sản phẩm dởm, thu lợi bất chính khoảng 227 tỷ đồng. Ảnh: MXH

Vụ án “Hoàng Minh Đường” tiếp tục cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật. Bằng cách gắn mác “bài thuốc gia truyền”, “thần dược”, nhiều đối tượng đã đánh trúng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người lao động thu nhập thấp.

Ngày 6/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 10/2/2026, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.