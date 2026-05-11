Chân dung KIM Entertainment: Quản lý Miu Lê và loạt sao đình đám, quảng bá được dìu dắt bởi Hari Won

KIM Entertainment

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh, KIM Entertainment (mã số thuế 0314988006) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/04/2018, đặt trụ sở chính tại số 122 Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp này do bà Đỗ Hoàng Vũ làm người đại diện pháp luật, vận hành tập trung vào các mảng sản xuất phim điện ảnh, chương trình truyền hình và quản trị nhân sự nghệ thuật.

Theo thông tin công bố, công ty hiên quản lý 5 nghệ sĩ gồm là Trúc Nhân, Tuấn Trần, Miu Lê, Khánh Vân và Cody Nam Võ.

Hiện tại, công ty đang quản lý 5 nghệ sĩ bao gồm Trúc Nhân, Tuấn Trần, Miu Lê, Khánh Vân và Cody Nam Võ. Về hoạt động sản xuất nội dung, doanh nghiệp phân phối các dự án tự thực hiện như web drama "Tiên Anh" và "Liên và Đạt" thông qua kênh YouTube đạt hơn 32.500 lượt đăng ký.

Đồng thời, nghệ sĩ trực thuộc công ty cũng tham gia các dự án giải trí trên thị trường như chương trình "Anh Trai Say Hi mùa 2" (Cody Nam Võ), "Em xinh say hi" (2025) và phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" (2026) với sự góp mặt của nghệ sĩ Miu Lê.﻿

﻿Công ty TNHH KIM Entertainment từng là nhà đầu tư của bộ phim Đất rừng Phương Nam - bộ phim do công ty Trấn Thành Town đầu tư chính. Trên thị trường, KIM Entertainment quảng bá hoạt động dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ Hari Won (vợ của Trấn Thành), còn bà Đỗ Hoàng Vũ chính là người quản lý của Hari Won.

Liên quan đến những thông tin về nghệ sĩ Lê Ánh Nhật (Miu Lê) vào chiều ngày 11/05/2026, phía Công an xã Cát Hải, TP Hải Phòng xác nhận kết quả kiểm tra cho thấy nghệ sĩ này dương tính với ma túy.

Liên quan đến sự việc Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận nghệ sĩ Lê Ánh Nhật (Miu Lê) dương tính với ma túy vào chiều ngày 11/05/2026, phía KIM Entertainment đã lập tức có động thái phản hồi truyền thông.

Đơn vị quản lý này xác nhận đã nắm bắt các luồng thông tin lan truyền, đồng thời gửi lời cáo lỗi đến đối tác và công chúng vì những diễn biến tiêu cực hiện tại. Đề cập đến hướng xử lý, công ty cho biết đang khẩn trương phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ sự việc và cam kết sẽ chỉ cung cấp thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch.﻿