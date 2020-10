Chân dung kẻ sát hại người phụ nữ, cướp tài sản rồi đốt nhà ở Sài Gòn

Người phụ nữ tử vong trong căn nhà cháy, nhiều vàng, nữ trang, ngoại tệ... biến mất



Ngày 31/10, Công an TPHCM cho hay, đang giữ hình sự với Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, ngụ tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản" và "Phóng hoả".



Theo điều tra, khoảng 14h50 ngày 27/10, Công an phường 3, quận Phú Nhuận nhận được tin báo xảy ra vụ cháy nhà ở số 50/2D đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Nhận tin, Công an cùng lực lượng PCCC TPHCM đã có mặt tiến hành chữa cháy. Khi ngọn lửa bị đập tắt thì mọi người phát hiện bà N.T.N. (SN 1954, chủ căn nhà) tử vong do bị siết cổ, có 1 vết đâm ở phần cổ, thi thể bị cháy xém.

Công an chữa cháy ở hiện trường.

Trong căn nhà nhiều tủ có dấu hiệu bị lục lọi mất nhiều tài sản như vàng, nữ trang, ngoại tệ…Bên cạnh đó, chiếc xe máy hiệu Attila của con gái bà N. để trong nhà cũng biến mất. Chiếc camera ở tầng 1 căn nhà bị phá hỏng.

Từ những nhận định ban đầu, công an xác dịnh đây là 1 vụ án giết người, cướp tài sản, đốt nhà. Quá trình trích xuất camera an ninh ở khu vực xung quanh căn nhà, công an phát hiện, khoảng 11g5 ngày 27/10 có 1 thanh niên đeo khẩu trang, mang giày, mặc quần jean, áo khoác màu đen đi từ ngoài con hẻm vào căn nhà của bà N..

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận Quỳnh.

Đầu giờ chiều, thanh niên này lấy xe máy Attila chạy ra con hẻm. Do thanh niên đeo khẩu trang và hình ảnh trên camera không rõ nên việc xác định nhân thân là cự kì khó khăn. Đáng nói, công an phát hiện chiếc xe máy này được bỏ tại khu vực đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

Ngay lập tức, công an đã có mặt và trích xuất hàng loạt camera an ninh để xác định người bỏ xe máy tại đây. Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định kẻ điều khiển xe vứt tại đây là Đồng Xuân Quỳnh.

Chiều 28/10, trinh sát đã ập vào nhà trọ của Quỳnh ở quận Gò Vấp khống chế bắt giữ. Thời điểm bị công an bắt, Quỳnh cho rằng công an bắt nhầm người. Công an tiến hành khám xét thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Sau đó, công an đã đưa Quỳnh về trụ sở. Tại đây gã thanh niên lầm lì phủ nhận mình không có liên can tới vụ án trên. Tuy nhiên, khi được điều tra viên đưa ra hình ảnh, chứng cứ…Quỳnh đã cúi đầu nhận tội.

Lời khai của kẻ thủ ác

Quỳnh khai báo rất chi tiết về kế hoạch gây án của mình. Quỳnh cho biết, mình vốn là nhân viên của 1 công ty thi công nội thất thiết kế ở TPHCM. Vài tháng trước, Quỳnh cùng 1 nhóm nhân viên được thuê thi công căn nhà của gia đình bà N.. Lúc làm tại đây, bà N. có nói là gia đình có bán căn nhà ở phường 10 với giá 10 tỷ đồng và mua căn nhà ở phường 3 với giá 8,5 tỷ đồng.

Quỳnh tại cơ quan công an.

Quỳnh khai là làm nhân viên nhưng với đồng lương hàng tháng chỉ đủ chi trả cho sinh hoạt ăn uống đi lại nên không dư nhiều. Gần đây, Quỳnh chơi cờ bạc trên mạng. Lúc đầu, gã chỉ chơi vài trăm ngàn rồi số tiền cứ tăng dần lên vài triệu.

Kết quả Quỳnh càng chơi thì càng thua, số tiền nợ lên tới 90 triệu đồng. Lương không đủ trả cho chủ nợ và bị chủ nợ gọi hối thúc thanh toán nhưng Quỳnh tìm cách khất nợ và bị doạ là cho giang hồ "xử" bằng cách chặt tay…

Bị doạ Quỳnh nhớ tới việc bà N. kể là bán nhà có tiền tỷ nên đã âm thầm lên kế hoạch sát hại bà để cướp tài sản trả nợ. Quỳnh chuẩn bị nhiều vật dụng như: dao, dây điện, balo,…

Sáng 27/10, Quỳnh đi xe máy từ căn nhà trọ quận Gò Vấp tới công trình ở quận 12 để làm việc. Khoảng 10h cùng ngày, Quỳnh đi xe máy về lại nhà trọ cất xe, lấy ba lô rồi bắt xe ôm sang nhà bà N. ở quận Phú Nhuận để ra tay.

Quỳnh bấm chuông và nói là tới kiểm tra sửa chữa nội thất. Bà N. cho đối tượng vào nhà và trong lúc nói chuyện thì nạn nhân cho biết chồng và 2 con gái không có ở nhà.

Thấy tầng 1 căn nhà có camera nên đối tượng chưa ra tay. Thấy nạn nhân đi lên tầng 2 có việc nên Quỳnh lấy vật dụng trong ba lô đi theo bà. Khi vừa tới tầng 2, Quỳnh sát hại bà N. rồi đi lục lọi các tủ trong căn nhà lấy nữ trang, vàng, ngoại tệ, đồng hồ, laptop bỏ vào ba lô.

Đối tượng đi xuống tầng 1 phá camera để che dấu hành vi và gom quần áo các đồ dùng dễ cháy chất thành đống rồi châm lửa đốt. Lửa bốc cháy, gã đàn ông lấy xe máy Attila của con gái nạn nhân rời khỏi căn nhà rồi vứt xe ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, đi về phòng trọ tắm rửa, thay đồ.

Chiều cùng ngày, nghi phạm mang ngoại tệ ra tiệm vàng ở quận Gò Vấp đổi được hơn 50 triệu đồng. Số tiền đó Quỳnh chuyển khoản cho bạn gái nhờ trả nợ giúp và đi thăm người yêu. Sau đó, Quỳnh trở lại phòng trọ ở quận Gò Vấp tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Chiều 28/10, trinh sát đã ập vào bắt giữ Quỳnh trước sự ngỡ ngàng của gã và nhiều người khác. Thời điểm bắt giữ, nhiều người vẫn không nghĩ Quỳnh chính là kẻ đã sát hại bà N. cướp tài sản, đốt nhà dựng hiện trường giả.