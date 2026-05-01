HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chân dung kẻ dùng dao uy hiếp, bóp cổ thai phụ để cướp gần 700 triệu đồng ở Thái Nguyên

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Sau 7 tiếng gây án, Tiến bị bắt giữ trong lúc đang lẩn trốn.

Liên quan đến vụ việc đối tượng vào cửa hàng bán điện thoại để tiếp cận rồi bất ngờ rút dao uy hiếp, cướp đi nhiều điện thoại và tiền mặt gây bức xúc dư luận, nghi phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên). Tiến bị bắt vào rạng sáng ngày 22/5 khi đang trên đường chạy trốn.

Nguồn tin trên báo Công Lý cho hay, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 21/5, Công an phường Gia Sàng nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại của anh Nguyễn Văn Sang (ở tổ dân phố 5, phường Gia Sàng). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Chân dung kẻ dùng dao uy hiếp, bóp cổ thai phụ để cướp gần 700 triệu đồng ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Camera tại quán ghi lại diễn biến Tiến vào quán điện thoại uy hiếp nữ chủ quán đang mang thai 7 tháng rồi cướp tài sản. (Ảnh Cắt từ clip)

Theo trình báo của anh Sang, khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày, một nam thanh niên bất ngờ đi vào tiệm, dùng dao nhọn khống chế vợ anh là chị Trần Thanh Thảo. Sau đó, đối tượng bóp cổ khiến chị Thảo ngất lịm. Nghi phạm đã lấy đi khoảng 40 chiếc điện thoại Iphone cùng số tiền 20 triệu đồng trong két sắt. Tổng giá trị tài sản bị cướp ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Chưa hết, khi chị Thảo tỉnh lại, tên cướp còn uy hiếp, bắt nạn nhân chuyển thêm 15 triệu đồng vào tài khoản cá nhân rồi mới lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin thêm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thành lập tổ công tác, khẩn trương xác minh và truy bắt tội phạm. Một tổ công tác có mặt tại nhà của Tiến để làm việc và xác định đối tượng có trở về nhà, để lại xe máy và 3 điện thoại nhưng không nói rõ nguồn gốc rồi bỏ trốn.

Chân dung kẻ dùng dao uy hiếp, bóp cổ thai phụ để cướp gần 700 triệu đồng ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Sau 7 giờ gây án, Tiến đã bị lực lượng công an bắt khi đang trên đường lẩn trốn. (Ảnh: VietNamNet)

Chân dung kẻ dùng dao uy hiếp, bóp cổ thai phụ để cướp gần 700 triệu đồng ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Đối tượng khai do nợ nần sắp đến hạn trả nên đã nảy sinh ý định cướp của. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Cơ quan công an cũng nhận định, có khả năng Tiến sẽ lẩn trốn ra nước ngoài nên Giám đốc Công tỉnh Thái Nguyên đề nghị Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ, phối hợp truy bắt nghi phạm.

Đến rạng sáng ngày 22/5, các lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Vân Hồ và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Tiến khi đang đi trên xe khách. Công an thu được trên người nghi phạm một con dao gấp, điện thoại di động và 20 chiếc iPhone đựng trong bao tải.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nguyên nhân gây ra vụ việc là do Tiến đang nợ 30 triệu đồng sắp đến hạn trả nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ cướp lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng và vô cùng bức xúc.

Tổng hợp

Con dâu đi bước nữa, bố mẹ chồng cũ tổ chức đàng hoàng ở Phú Thọ, vừa tiếp khách vừa chảy nước mắt
Tags

cướp tài sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại