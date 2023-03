Chân dung kẻ đột nhập 2 nhà dân, trộm vàng ở Quảng Nam

Ngày 12-3, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Ngọc Thượng (SN 1974; trú thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Ngọc Thượng cùng tang vật Ảnh: Công an Đại Lộc

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8-3, kẻ gian đột nhập vào nhà ông Nguyễn C. (SN 1969; trú thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân) trộm 3,3 chỉ vàng và 5,6 triệu đồng. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhà bà Nguyễn Thị Ch. (SN 1972, trú thôn Phú Phong, xã Đại Tân) cũng bị kẻ gian đột nhập, trộm 28,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo các tổ công tác Công an huyện, công an các xã liên quan khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt kẻ gian. Lực lượng công an phát hiện Thượng có biểu hiện nghi vấn nên triệu tập làm việc.

Số tiền Thượng trộm cắp của người dân Ảnh: Công an Đại Lộc

Qua đấu tranh và tài liệu chứng cứ thu thập được, Thượng đã khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Khám xét khẩn cấp nhà của Thượng, Công an huyện Đại Lộc phát hiện 29 triệu đồng và một số vàng là tài sản do Thượng trộm cắp.