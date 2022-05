Chân dung kẻ cướp hàng loạt tiệm vàng ở TP Thủ Đức

Chiều 11-5, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Khắc Huy (SN 1980, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thời gian gần đây, Công an TP Thủ Đức nhận được nhiều tin báo về việc xảy ra một số vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn. Khi công an đang trong quá trình điều tra thì nhận được trình báo của anh Huỳnh Duy K. (SN 1994, quê Cà Mau) là nhân viên tiệm vàng K.L. trên đường 7, phường Phước Bình, TP Thủ Đức) về việc tiệm vàng K.L. bị cướp.

Nguyễn Khắc Huy tại cơ quan công an

Theo anh K., khoảng 14 giờ 50 phút ngày 4-5, anh đang trông coi tiệm vàng thì có 1 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade đến tiệm hỏi mua dây chuyền vàng. Sau đó, người này nói anh K. lấy 2 sợi dây chuyền vàng 24k để xem. Tưởng thật, anh K. lấy dây chuyền vàng cho khách kiểm tra. Lợi dụng lúc anh K. không để ý, đối tượng lấy 2 sợi dây chuyền vàng chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy tẩu thoát.

Huy thường chở thùng hàng khi đến các tiệm vàng để thực hiện vụ cướp

Chủ tiệm vàng là chị L.T.L. (SN 1978, ngụ phường Phước Bình) cho biết 2 sợi dây chuyền vàng 24k có trọng lượng 4 lượng, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Công an TP Thủ Đức đã trích xuất camera các tuyến đường để truy bắt thủ phạm. Qua theo dõi, công an phát hiện sau khi thực hiện vụ cướp đối tượng tẩu thoát qua nhiều tuyến đường ở phường Phước Bình rồi ra đường Đỗ Xuân Hợp và chạy vào khu dân cư Nam Long. Tiếp đó, đối tượng thay quần áo để đánh lạc hướng công an rồi thản nhiên điều khiển xe máy đi trên đường.

Đêm 10-5, công an tìm đến nơi ở của nghi can trên đường 5, khu nhà ở Đông Dương, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Khắc Huy.

Huy khai trước đây có nhà ở quận 6 nhưng sau đó bán rồi mua nhà ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức để ở cùng vợ và 3 con. Huy lên kế hoạch cướp tiệm vàng để kiếm tiền tiêu xài. Thủ đoạn của Huy là khi đi cướp chở theo thùng hàng để đánh lạc hướng và chọn tiệm vàng vắng người qua lại để ra tay.

Qua đấu tranh, công an còn xác định Huy không chỉ thực hiện vụ cướp ở tiệm vàng K.L mà còn thực hiện nhiều phi vụ tương tự khác. Cụ thể, ngày 1-3, Huy cướp 1,2 lượng vàng của một tiệm vàng ở phường Long Phước, TP Thủ Đức. Cách đây khoảng 2 năm, Huy còn cướp 2 lượng vàng của một tiệm vàng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức nhận định nhiều khả năng đối tượng còn thực hiện nhiều vụ cướp tiệm vàng khác nhưng chưa thành khẩn khai nhận.