Chân dung giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng: Sinh năm 1991, "bệ phóng" cực khủng

Đó chính là Nguyễn Quang Đạt (SN 1991)!

Vừa qua, Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) ra thông báo bổ nhiệm Nguyễn Quang Đạt vào vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay, quyết định có hiệu lực từ ngày 4/4/2025.

Nguyễn Quang Đạt (đứng giữa) được lãnh đạo Vietravel Airlines bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay. Ảnh: vietravelairlines.

Trước đó, từ tháng 11/2023 Quang Đạt đã nắm giữ vị trí Phó Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay. Đơn vị này thông tin thêm, Quang Đạt có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng Huấn luyện phi công và Trưởng bộ phận phát triển chất lượng phi công.

Quang Đạt từ "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam" đến Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay Vietravel (Vietravel Airlines).

Ở thời điểm đó, Quang Đạt nhận được nhiều lời chúc mừng khi là tân giám đốc của hãng hàng không có vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng (theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Vietravel Airlines vào tháng 6/2025).

Đối với dân mạng Việt, Quang Đạt vốn không còn là cái tên xa lạ, đặc biệt là với những ai thường xuyên theo dõi thông tin về nghề phi công, cập nhật các thông tin MXH. Anh được nhiều người ưu ái gọi là “cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam” hay "Cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam" - những danh xưng không chỉ nhờ vẻ ngoài ấn tượng mà còn bởi thành tích đáng nể khi trở thành cơ trưởng năm 24 tuổi, một con số hiếm có trong ngành hàng không. Nhưng "bệ phóng" cực khủng của Quang Đạt không chỉ đến từ danh xưng nhào nhoáng, anh còn sở hữu bảng danh sách dài thành tích học tập ấn tượng.

Quang Đạt được nhiều người ưu ái gọi là “cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam” hay "Cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam".

Quang Đạt là cựu học sinh của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Năm 2009, Quang Đạt trúng tuyển khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khoảng 3 tháng sau, anh lại rẽ hướng, khi trúng tuyển vào khóa đào tạo phi công của một hãng hàng không và tham gia khóa học 2 năm ở New Zealand.

Thế rồi, với đam mê của bản thân, sử ủng hộ từ gia đình, Quang Đạt qua nước ngoài du học, được tài trợ tới 90% kinh phí đào tạo.

Từ nhỏ, Quang Đạt đã được truyền cảm hứng lớn từ cha - một phi công quân sự rồi dân dụng, người đã gieo vào tâm trí anh tình yêu sâu sắc với bầu trời. Bản thân anh dành hàng giờ học lý thuyết về máy bay, khí tượng, luật hàng không, cũng như tích lũy kinh nghiệm bay thực tế. Chuyến bay đầu tiên của anh là trên chiếc Airbus A320 chặng TP.HCM - Huế năm 2011.

Quang Đạt thường xuyên chia sẻ về hành trình công việc của mình, nhận về nhiều thành tích ấn tượng.

Quang Đạt cùng ông Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines.

Sự thăng tiến nhanh chóng đến vị trí cơ trưởng năm 2015. Thời điểm này, anh là phi công trẻ tuổi nhất của Việt Nam ngồi lên vị trí quan trọng khi mới bước sang tuổi 24. Anh từng chia sẻ rằng thành công của mình không phải do may mắn mà là kết quả của nỗ lực không ngừng nghỉ và những bài học quý giá từ gia đình.

Hiện tại, trên cương vị Giám đốc Ban Khai thác bay, một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp - Quang Đạt chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động khai thác bay - lĩnh vực cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ và an toàn hàng không.

Ngoài ra, Quang Đạt còn là tác giả cuốn sách Là Vì Con Tim Anh Rung Lên - nơi anh chia sẻ cách giải tỏa căng thẳng, bí quyết giữ sức khỏe bằng thể thao và gym sau mỗi chuyến bay áp lực.

Quang Đạt sở hữu profile cùng ngoại hình và cuộc sống mà nhiều người ao ước.

Quang Đạt thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo với hình ảnh cơ trưởng điển trai, tài năng.

Quang Đạt cũng là một cái tên nổi tiếng trên social, với hơn 80 nghìn theo dõi trên Instagram cá nhân. Đây cũng là nơi anh thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống thời thường.

Ngoại hình điển trai cùng chiều cao ấn tượng cũng giúp Quang Đạt thu về cho mình thêm lượng người hâm mộ đông đảo.

Anh kết hôn với blogger Hà Trúc vào tháng 1/2025. Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của cặp đôi càng nhận được nhiều sự quan tâm từ những người hâm mộ.

Quang Đạt cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.

