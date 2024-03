Chân dung 'Gã khổng lồ' bảng mạch điện tử Trung Quốc muốn đầu tư 800 triệu USD vào Bắc Ninh

Nhiều năm qua, tỉnh Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn của những doanh nghiệp FDI lớn tới từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… thu hút lượng lớn dự án FDI với số vốn đăng ký lên tới hàng tỷ USD. Những năm gần đây, tỉnh ngày càng chú trọng hơn đến việc tăng cường chất lượng dòng vốn FDI, tập trung vào những dự án công nghệ cao – sạch.

Một 'gã khổng lồ' Trung Quốc là Victory Giant Technology đang muốn mở rộng thêm nhà máy và đã lựa chọn Việt Nam làm địa điểm. Cụ thể, trong chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tới Tập đoàn, hai bên đã ký kết về việc thuê đất tại Khu công nghiệp VSIP 2 tại đây với diện tích 10 ha. Nhà máy đặt tại tỉnh sẽ được công ty sử dụng cho mục đích nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, chú trọng tới sản phẩm chủ lực của họ là bảng mạch PCB, với số vốn đầu tư được dự kiến là khoảng 800 triệu USD.

Dự án sẽ được triển khai sớm nhất có thể với mục tiêu đi vào hoạt động trong năm 2025, qua đó tăng cường khả năng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong tương lai.

Tập đoàn Victory Giant trong lễ ký kết hợp đồng thuê đất với công ty hạ tầng KCN VSIP Bắc Ninh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Victory Giant Technology là doanh nghiệp chuyên về các loại sản phẩm điện tử, đặc biệt là bảng mạch PCB (Printed Circuit Board – bảng mạch in) được thành lập từ năm 2006 tại Công viên Khoa học và Công nghệ XingCheng, Trung Quốc. Với gần 20 năm thành lập và phát triển, từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Quảng Đông, tập đoàn đã liên tục phát triển qua các năm và dần trở thành một trong những công ty lớn nhất trong mảng sản xuất sản phẩm điện tử. Năm 2015, cổ phiếu của doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán của Thượng Hải, mở ra một chương phát triển mạnh mẽ của công ty.

Nhà máy của Victory Giant tại Trung Quốc (Ảnh: Victory Giant)

Sản phẩm của công ty được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghệ cao phổ biển nhất hiện nay, bao gồm máy tính, hàng không vũ trụ, điện tử ô tô, cơ sở hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu, dụng cụ y tế… Victory Giant là một trong những thành viên chủ chốt và thiết lập tiêu chuẩn của Hiệp hội Mạch in Trung Quốc (CPCA). Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, công ty cũng rất chú trọng vào nghiên cứu, với hơn 1000 nhân viên hoạt động trong lĩnh vực này, sở hữu cho mình 280 bằng sáng chế về lĩnh vực bản mạch và đã giành được giải thưởng "Bằng sáng chế Trung Quốc" trong 4 năm liên tiếp. Doanh nghiệp cũng giành được hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ khác trong và ngoài nước liên quan tới lĩnh vực điện tử.

Năm 2022, công ty đứng thứ 4 trong số 100 doanh nghiệp mạch in nội địa tại Trung Quốc và đạt vị trí 73 trong 500 công ty sản xuất hàng đầu tại tỉnh Quảng Đông. Với vị thế của mình, Victory Giant đã thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với hơn 160 công ty trên toàn cầu. Bên cạnh Trung Quốc, công ty cũng có trụ sở tại châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan, giúp họ có thể nhanh chóng tiếp cận và đáp ứng các yêu cầu từ những đối tác ở nhiều khu vực khác nhau.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và nghiên cứu, công ty cũng hướng đến công nghệ xanh nhằm bảo bảo vệ môi trường những năm gần đây. Trong đó năm 2020, 10 sản phẩm của doanh nghiệp đã nhận được giải thưởng sản phẩm xanh quốc gia của Trung Quốc. Trong những năm tới đây, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các nhà máy sản xuất thông minh đáp ứng các tiêu chuẩn xanh với chất lượng cao.

Năm tài chính 2023, do nhu cầu tiêu dùng giảm xuống, doanh số bán hàng của mảng kinh doanh chính sa sút, dẫn đến việc Victory Giant chỉ đạt doanh thu 3,67 tỷ NDT (tương đương với 513,8 triệu USD), giảm 8,1% so với cùng kỳ sau nhiều năm liên tiếp tăng trưởng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng theo đó giảm tới 24%, chỉ đạt 344 triệu NDT trong năm 2023 (so với mức 454 triệu NDT năm trước đó). Chính vì vậy, công ty đặt quyết tâm lấy lại mức tăng trưởng trong năm nay, với những kế hoạch sản xuất kinh doanh mạnh mẽ.