Chân dung đối tượng đánh người đàn ông chết não ở Bình Dương

Liên quan đến vụ việc anh N.T.B. (SN 1986, ở TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị hành hung giữa đường đến mức nguy kịch, đối tượng ra tay với anh B. là Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) đã bị Công an TP.Bến Cát phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà trọ ở An Giang. Hành vi côn đồ của đối tượng Hiền khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Trong khi đó, về phía nạn nhân, gia đình cho biết do không còn khả năng cứu chữa nên bệnh viện đã làm thủ tục bàn giao anh B. cho gia đình. "Gia đình đang làm việc với cơ quan điều tra để hoàn tất các thủ tục", anh Minh, em trai của anh B. chia sẻ trên báo Dân trí trưa 2/1.

Đối tượng Lê Văn Hiền bị bắt khi đang lẩn trốn tại An Giang. (Ảnh: Người lao động)

Nhìn người chồng vốn khỏe mạnh giờ nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt mở to nhưng chân tay không thể cử động, chị Phạm Thị Mến (34 tuổi, vợ anh B.) suy sụp, đau đớn. Mấy ngày qua, mỗi ngày chị Mến được vào thăm chồng một lần lúc 13 giờ. Người phụ nữ cố gắng trò chuyện với chồng, dường như anh hiểu những gì chị nói nhưng không thể đáp lại mà chỉ chảy nước mắt.

Hiền đã hành hung anh B. dã man ngay giữa đường.

Vợ chồng chị Mến, anh B. kết hôn rồi chuyển từ quê Thanh Hóa vào TP.Bến Cát sinh sống 12 năm nay. Họ có 2 người con, bé gái 12 tuổi và bé trai 4 tuổi. Hàng ngày, chị Mến đi làm công nhân còn anh B. mở cửa hàng cơ khí tại nhà. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc, song giờ đây, gia đình nhỏ bỗng rơi vào cảnh khốn cùng khi bi kịch xảy đến với người trụ cột chính trong nhà.

Chị Mến thông tin thêm, gia đình đang đợi cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi xong sẽ đưa thi thể anh B. về nhà lo hậu sự.