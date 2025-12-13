Chân dung doanh nghiệp Việt Nam "làm kinh tế không gian" cho Indonesia, giữa cuộc đua 9.000 tỷ toàn cầu

Nền kinh tế tỷ đô

Kinh tế Không gian Tầm thấp (LAE) là một tầng kinh tế mới được tạo ra bởi sự hội tụ của nhiều công nghệ mũi nhọn như UAV, Trí tuệ Nhân tạo (AI), IoT, dữ liệu lớn, và các hệ thống quản lý không gian (UTM). Đây là tập hợp các hoạt động kinh tế trên mặt đất được ánh xạ lên không gian tầm thấp, hứa hẹn mang lại năng suất và hiệu quả cao gấp nhiều lần.

Theo dự báo của Morgan Stanley, với sự phát triển của khoa học công nghệ, quy mô của kinh tế tầm thấp dự kiến sẽ đạt khoảng 9.000 tỷ USD vào năm 2050.

Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Bỉ, và Mỹ đang đẩy mạnh khai thác lĩnh vực này. Đặc biệt, Trung Quốc đã chính thức triển khai LAE từ năm 2023 với quy mô ban đầu khoảng 69,8 tỷ USD và dự báo sẽ tăng vọt hàng trăm tỷ đô.

Trong khi các tên tuổi toàn cầu như Unifly (Bỉ), Aloft (Mỹ) đang tập trung vào quản lý không phận (U-Space/UTM), và các đại gia Trung Quốc như SF Express, JD.com mạo hiểm với giao vận bằng UAV, trong khi doanh nghiệp Việt Nam đang có cách làm khác.

Theo chuyên gia, chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp được định giá dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035. Tại Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, nếu tận dụng tốt các cơ hội hiện có.

Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD vào năm 2035 từ khoảng không gian vẫn bỏ trống lâu nay. Ảnh minh hoạ

Hành động cụ thể

Quốc gia đang ở giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động cụ thể, tập trung vào việc tạo ra hành lang pháp lý an toàn, xây dựng hệ sinh thái công nghệ, và khuyến khích các doanh nghiệp tiên phong khai thác tiềm năng to lớn của không gian tầm thấp.

Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam đã chính thức ra mắt, quy tụ các tập đoàn công nghệ lớn, quỹ đầu tư, và các doanh nghiệp tiên phong. Diễn đàn Quốc tế Kinh tế Tầm thấp Việt Nam 2025 đã được tổ chức, thu hút các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế. Các công ty công nghệ Việt Nam như CT Group đang tăng cường R&D và sản xuất thiết bị UAV"Make in Vietnam".

GASCO (thành viên của CT Group) là doanh nghiệp gây chú ý khi trình đề án phát triển LAE lên các cơ quan quản lý, đồng thời xây dựng Dự án Tổng hành dinh LAE Space Ship One (SS1) tại TP.HCM (cạnh T3 Sân bay Tân Sơn Nhất) tập trung vào nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo hơn 600 loại dịch vụ LAE, trải rộng trong 16 ngành và 72 phân ngành.

Dự án Trung tâm LAE của ASEAN – Space Ship One (SS1) sát Terminal 3 – Sân bay Tân Sơn Nhất đang được triển khai. Nguồn: CT Group

Gần đây, theo CT Group cho biết, doanh nghiệp này đã ký kết hợp tác chiến lược để thực hiện nền Kinh tế Không gian Cận biên LAE cho Chính phủ Indonesia. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực để đảm nhiệm triển khai LAE cho chính phủ một quốc gia G20 tại Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Tuấn Âu – Phó Giám đốc phát triển kinh doanh GASCO cho biết: "LAE là nền kinh tế hoàn toàn mới, có thể tạo sự tăng trưởng đột biến về GDP. Về lĩnh vực này, hiện nay tập đoàn CT Group và GASCO đã làm chủ toàn bộ hệ sinh thái từ công nghệ lõi đến hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ, và chỉ cần được các ban ngành, Nhà nước tạo điều kiện thì chúng tôi có thể phát triển đột phá. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng quốc gia trong phát triển LAE đến 34 tỉnh thành ở Việt Nam, đưa LAE trở thành công nghệ mũi nhọn của quốc gia, góp phần vào mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Doanh nghiệp này cũng cho biết có lộ trình "Go-Global", cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc tiên tiến nhất trong nền kinh tế mới này.