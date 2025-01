Chân dung doanh nghiệp được Tổng Bí thư giao nhiệm vụ xây mạng Blockchain “Make in Vietnam”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI. Ảnh: TTXVN

Mới đây, ngày 15/1, tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, One Mount Group , một thành viên trong Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã được Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiệm vụ xây dựng mạng Blockchain Layer 1 "Make in Vietnam". Đây được coi là bước đi chiến lược để đưa Việt Nam làm chủ công nghệ chuỗi khối, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên công nghệ số.

Theo đó, với cam kết đầu tư từ 200 – 500 triệu USD, One Mount Group sẽ phát triển mạng blockchain Layer 1 với các tiêu chí, bao gồm: tốc độ cao, khả năng mở rộng vượt trội, bảo mật tối ưu cùng cơ chế đồng thuận. Nền tảng này sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ chuỗi khối trong nước mà còn sẵn sàng liên thông quốc tế và trở thành cầu nối với các mạng blockchain công cộng trên toàn cầu.

Mạng Blockchain Layer 1 "Make in Vietnam" sẽ là nền tảng cốt lõi, hỗ trợ vận hành, khai thác, tương tác và liên thông giữa các loại hình mạng chuỗi khối, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng Giám đốc của One Mount Group nhận biểu trưng chúc mừng nhận nhiệm vụ của Tổng Bí thư Tô Lâm và hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: VGP

Tại diễn đàn này, bà Nguyễn Thị Dịu, TGĐ CTCP One Mount Group chia sẻ: "Chúng tôi tự hào nhận nhiệm vụ quan trọng này từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Nền tảng Blockchain Layer 1 mà chúng tôi phát triển sẽ không chỉ phục vụ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam, đưa đất nước tiến xa hơn trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu".

Với việc nhận nhiệm vụ này từ Tổng Bí thư, One Mount Group cùng các thành viên của Hiệp hội Blockchain sẽ tiến hành góp phần ứng dụng công nghệ blockchain vào xây dựng Chính phủ số và công dân số tại Việt Nam, đưa công nghệ blockchain trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từ đó góp phần định vị Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực và có ảnh hưởng trên trường quốc tế về công nghệ blockchain.

One Mount Group hoạt động trong những lĩnh vực nào?

Trụ sở của One Mount Group. Ảnh: One Mount Group

One Mount Group được thành lập vào cuối năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng và từng là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup. Khi đó, Vingroup nắm giữ 51,22% vốn. One Mount Group cũng từng được biết đến là công ty được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam, bao gồm Masan Group, Techcombank và Vingroup.

Đến tháng 7/2021, One Mount Group đã tăng vốn lên 5.412 tỷ đồng.

Thế nhưng, đến tháng 3/2022, Tập đoàn Vingroup thông báo về việc đã chuyển nhượng một phần sở hữu, đồng thời không còn là công ty mẹ của One Mount Group.

One Mount Group có ngành nghề kinh doanh chính là đại lý, môi giới, kinh doanh vận tải, đấu giá hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải, kinh doanh bất động sản… Doanh nghiệp này tập trung vào giá trị cốt lõi, bao gồm: Việt Nam là ưu tiên hàng đầu – Chính trực – Thấu hiểu – Đổi mới, bứt phá. One Mout Group hiện đang góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng truyền thống của người Việt theo hướng hiện đại hóa, đồng thời khơi mở ra hướng đi mới để nâng cao hiệu quả kinh tế.

One Mount Group hiện đang có 3 sản phẩm chính, bao gồm: Vinshop - thuộc công ty One Mount Distribution; OneU - thuộc công ty One Mount Consumer; OneHousing - thuộc công ty One Mount Real Estate.

Trong số đó, OneHousing là nền tảng bán nhà trực tuyến. Đây được coi là nền tảng cung cấp các dịch vụ tìm kiếm về nhà ở, hỗ trợ mua bán, đầu tư và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản. Nền tảng này hiện là đối tác phân phối sản phẩm cho hai nhà phát triển bất động sản là Vinhomes và Masterise. Đáng chú ý là OneHousing đạt tỷ lệ thành công lên tới 80%, tức là cứ có 10 sản phẩm đưa lên website này thì sẽ có 8 căn tìm được khách có nhu cầu mua.

Website của OneHousing hiện có 12 triệu lượt truy cập mỗi năm và 400.000 người dùng quan tâm đến các vấn đề bất động sản. Đây chính là số khách hàng có nhu cầu mua và bán nhà chủ động tìm đến đơn vị.