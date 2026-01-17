Chân dung doanh nghiệp đứng sau mạng lưới 1.000 xe đạp điện công cộng tại Hà Nội và TP.HCM

Ngày 14/1, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam cho biết doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm 500 xe đạp điện công cộng tại TP.HCM. Mức giá dự kiến là 20.000 đồng cho 30 phút, 35.000 đồng cho 60 phút và 65.000 đồng cho 120 phút, cao gấp khoảng 4 lần so với xe đạp công cộng truyền thống.

Theo đơn vị triển khai, xe đạp điện có vận tốc tối đa 25 km/h, quãng đường di chuyển tối đa khoảng 90 km cho mỗi lần sạc. Mỗi xe được trang bị mũ bảo hiểm, tải trọng tối đa 135 kg. Người dùng có thể quét mã QR trên xe thông qua ứng dụng TNGO hoặc Zalo để đăng ký, mở khóa và sử dụng, tương tự mô hình xe đạp công cộng đang vận hành hiện nay.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Công ty Trí Nam đã triển khai 500 xe đạp điện công cộng tại Hà Nội với khoảng 130 trạm, chủ yếu trong khu vực Vành đai 1 và dự kiến mở rộng sang Vành đai 2, Vành đai 3.

Theo báo Đại biểu Nhân dân, Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Trí Nam. Tập đoàn này được thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

Năm 2018, Trí Nam có vốn điều lệ 18 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Bá Dân – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Trường – Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quang Thắng – Phó Tổng giám đốc, mỗi người góp 6 tỷ đồng, tương ứng 33,33%. Đến tháng 3/2019, doanh nghiệp nâng vốn lên 50 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 150 tỷ đồng vào tháng 2/2020.

Trên website, tập đoàn giới thiệu cung cấp nhiều giải pháp CNTT như giao thông thông minh (ITS), thu phí tự động không dừng (ETC), giáo dục thông minh, chính quyền điện tử (e-Gov), dịch vụ CNTT và tích hợp hệ thống, hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu quốc gia. Doanh nghiệp cũng cho biết đã hợp tác với nhiều bộ, ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính cùng các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, Microsoft Việt Nam, HP Việt Nam, Viettel.

Trong lĩnh vực an toàn giao thông, Trí Nam tham gia tư vấn và triển khai các hệ thống giám sát bằng hình ảnh trên nhiều tuyến quốc lộ như QL5, QL70. Doanh nghiệp cũng cung cấp giải pháp thu phí tự động không dừng (ETC), thu phí một dừng (MTC) và thu phí hỗn hợp tại hơn 10 trạm thu phí với trên 100 làn trên cả nước, trong đó có các dự án tại Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Hải Phòng, Toàn Mỹ 14, Hoàng Mai, Tân Đệ, Mỹ Lộc, Yên Lệnh…

Ngoài ra, công ty còn tham gia tư vấn và cung cấp các hệ thống giám sát phức hợp cho dự án Long Thành – Dầu Giây, bao gồm CCTV, VDS, WIM, WOS cùng các hệ thống bộ đàm, tổng đài nội bộ và truyền dẫn.

Ông Đỗ Bá Dân – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Nam.

Riêng Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam, theo báo Đại biểu Nhân dân, doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2021, do ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1977) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Thời điểm mới thành lập, Vận tải số Trí Nam có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Trí Nam góp 97%, ông Đỗ Bá Quân góp 2% và ông Nguyễn Văn Toàn góp 1%. Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, vốn điều lệ được điều chỉnh xuống 12 tỷ đồng; cơ cấu sở hữu khi đó gồm Tập đoàn Trí Nam nắm 60%, ông Đỗ Bá Quân 11,5% và ông Nguyễn Văn Toàn 3%.

Ngày 20/7/2023, công ty tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 23 tỷ đồng, sau khi đã nâng vốn từ 12 tỷ lên 15 tỷ đồng vào tháng 3 cùng năm.

Với dịch vụ xe đạp công cộng TNGo, theo thông tin trên website, hệ thống đã có mặt tại 6 địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu (trước sáp nhập) và TP.HCM, với khoảng 3.500 xe trên toàn quốc, phục vụ quãng đường di chuyển khoảng 6 triệu km của người dùng.

Liên quan kế hoạch triển khai 500 xe đạp điện công cộng tại TP.HCM, ông Đỗ Bá Quân – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam cho biết dự kiến sẽ đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán. Dòng xe mới được trang bị bàn đạp kết hợp động cơ điện, sử dụng pin có thể tháo rời và thay thế tại các trạm trong hệ thống.

Theo nhà đầu tư, khi pin sắp cạn, xe sẽ phát tín hiệu cảnh báo để người dùng chủ động đưa xe về trạm đổi pin. Trong trường hợp chưa kịp thay pin, xe vẫn có thể vận hành như xe đạp thông thường, bảo đảm việc di chuyển không bị gián đoạn.