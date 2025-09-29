Chân dung đại thiếu gia 14 tuổi nhà Phó chủ tịch Cen Group: "Tránh đường cho trai đẹp đi qua..."

Shark Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực BĐS và khởi nghiệp. Cuộc sống đời thường của “vị cá mập” cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Hiện tại Shark Hưng đã có 5 người con, gồm 1 gái và 4 trai.

Gia đình Shark Hưng

Mới đây, Á hậu kiêm doanh nhân Nguyễn Thu Trang đã đăng tải khoảnh khắc của Bách Việt (nickname là Beo) - con trai lớn nhà Shark Hưng gây chú ý.

Theo đó vợ Shark Hưng khoe cuối tuần quây quần bên chồng và các con, gọi vui rằng đây là các “anh trai say hi” của mình. Trong khoảnh khắc của Bách Việt, visual của thiếu gia khiến dân tình đứng ngồi không yên vì gương mặt điển trai, nụ cười sáng ngời.

Diện mạo điển trai của cậu cả nhà Shark Hưng

Nhiều người còn bất ngờ vì con trai Shark Hưng đã lớn phổng hơn so với trước đây, sở hữu visual cực phẩm. Đây cũng là lý do mà phía dưới các hình ảnh của Beo do vợ chồng Shark Hưng đăng tải, nhiều người ngỡ ngàng vì sự thay đổi chóng mặt. Bởi lẽ chỉ trong thời gian ngắn, quý tử nhà Shark Hưng đã trổ mã trông thấy, cao hơn cả bố.

“Trời ơi suýt không nhận ra Beo. Chàng trai ấy giờ khác gì tài tử điện ảnh đâu”, “Nhà này toàn cực phẩm thật sự”, “Nhà không thiếu gì, toàn trai đẹp nữa chứ”, “Nhà toàn trai xinh gái đẹp, tuyệt phẩm thế này”, “Ôi bạn này giờ lớn và đẹp trai quá”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trog ảnh chụp dịp Tết 2023, Beo vẫn còn thấp hơn bố nửa cái đầu

Nhưng ở hình ảnh vào đầu tháng 9 vừa qua, thiếu gia đã cao ngang ngửa bố

Shark Hưng có tên thật là Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972, được biết đến rộng rãi với vai trò doanh nhân và nhà đầu tư nổi bật trong chương trình khởi nghiệp trên truyền hình. Vốn là dân kỹ thuật, từ năm 2004, Shark Hưng chính thức rẽ hướng sang BĐS và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật. Hiện tại, Shark Hưng là Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group, đồng thời nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo ở các công ty thành viên của tập đoàn.

Trước khi kết hôn với Á hậu Thu Trang, Shark Hưng đã có 2 con là Tuệ Minh (sinh năm 2009) và Bách Việt (sinh năm 2011). Tuy nhiên nam doanh nhân rất kín tiếng về mẹ của 2 con đầu.

Năm 2018, Shark Hưng tổ chức đám cưới với Á hậu Thu Trang. Vợ doanh nhân sinh năm 1988, kém chồng 16 tuổi và là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tổ chức tại Séc. Thu Trang sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh và trình độ học vấn không phải dạng vừa khi biết nhiều ngoại ngữ như Séc, Anh, Đức, Nga,...

Đầu năm 2022, sau 4 năm chung sống, Á hậu Thu Trang hạ sinh 2 em bé sinh đôi, đặt tên ở nhà là Gấu anh (tên thật Quang Minh) và Gấu em (tên thật Quang Chính). Năm 2024, gia đình đón thêm thành viên mới, đặt tên ở nhà là bé Rồng.

Gia đình thường xuyên đi chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm

Hiện tại, vợ Shark Hưng tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của các con và không ngại thể hiện sự yêu thương, không phân biệt con chung con riêng.

Về phía 2 con lớn của Shark Hưng, cả 2 cũng thoải mái tương tác với Á hậu Thu Trang trong từng khung hình chung và phụ giúp chăm sóc các em, cho thấy mối quan hệ thân thiết.

Mối quan hệ của Á hậu Thu Trang với 2 con riêng của chồng rất thân thiết

Beo phụ bế em khi gia đình đi du lịch

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)