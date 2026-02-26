Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm

Đến hẹn lại lên, việc mua vàng ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng lại nhận về sự quan tâm từ dân tình. Cùng với hình ảnh người dân xếp hàng từ nửa đêm - sáng sớm để mua vàng, nhiều câu chuyện bên lề cũng được chia sẻ rầm rộ.

Một trong số đó là màn “giữ chuỗi” ấn tượng của ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, Hà Nội). Ông Bình bắt đầu mua vàng ngày Thần Tài từ năm 2010 và trong 17 năm qua, chỉ có 3 năm đầu tiên là ông mua thứ 2. Từ năm 2013 trở đi, ông Bình luôn là khách hàng đầu tiên mua vàng trong ngày vía Thần Tài tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cơ sở Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Theo Tiền Phong, từ 21h tối ngày 25/2, ông Bình đã mang ghế ra ngồi ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để xếp hàng. Các năm trước ông thường có mặt vào khoảng 3h15 - 3h30 ngày vía Thần Tài nhưng năm nay thấy ngày thường đã đông nên ông quyết định đi sớm.

“Tôi ở đây luôn từ tối qua và ở suốt đêm. Cũng may trên phố có nhiều hàng quán, có cái ăn cái uống. Tôi dự định mua 3 - 4 chỉ vàng và không quan tâm đến giá vì mua để lấy may và tích luỹ" , ông Bình chia sẻ.

Ông Bình xếp hàng mua vàng vào sáng ngày 26/2/2026 (Ảnh: Tiền phong)

Kết quả, năm nay ông Bình mua được 4 chỉ vàng, theo Vietnamnet. Tính theo niêm yết của Bảo Tín Minh Châu sáng ngày 26/2, giá vàng nhẫn ở mức 184,5 triệu đồng/lượng bán ra, ông Bình đã chi 73,8 triệu đồng để mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Đáng chú ý, vì là khách hàng đầu tiên suốt nhiều năm qua tại Bảo Tín Minh Châu nên ông Bình không chỉ là khách quen của cửa hàng mà còn là gương mặt quen thuộc với truyền thông ngày vía Thần Tài. Từ năm 2022 đến nay, năm nào ông cũng thoải mái chia sẻ về thói quen mua vàng của mình.

Chia sẻ trên Dân Việt năm 2025, ông Bình tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nhiều năm xếp hàng mua vàng: "Nhớ lại lần đầu tiên xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần Tài năm 2010. Hôm đó, tôi cũng đến từ tờ mờ sáng và xếp hàng thứ 2. Thời điểm đó, từng có người đến sớm hơn tôi trước 3 giờ sáng và ông ấy duy trì điều đó vào các ngày vía Thần Tài năm 2011, 2012. Từ năm 2013, tôi không còn thấy người đàn ông đó xuất hiện và từ đó đến năm 2024, tôi đều đến sớm nhất. Tôi chỉ xếp sau duy nhất người đàn ông đó trong suốt 15 năm đi mua vàng ngày vía Thần Tài" .

Ông Bình cũng chỉ mua vàng ngày vía Thần Tài, không có nhu cầu mua vào các thời điểm khác trong năm.

Năm 2025, ông Bình ra xếp hàng từ sớm để mua vàng lấy may (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Năm 2024, chia sẻ trên Dân Trí, ông Bình nói: "Ngày này hàng năm, gia đình tôi vẫn quan niệm mua vàng dù số lượng ít nhưng để cầu một năm may mắn, mua may bán đắt, thuận lợi trong kinh doanh. Dù ngày vía Thần Tài, có thể giá vàng sẽ đắt hơn 1 chút so với ngày thường, nhưng đã là quan niệm cầu may thì tôi vẫn chọn chính ngày chứ không mua trước như nhiều người. Tôi xếp hàng ở đây số thứ tự số 1 từ 3h30 sáng năm nào cũng thế, nhưng năm nay vắng hơn".

Ông Bình tiếp tục ngồi hàng đầu tiên năm 2024 (Ảnh: Dân trí)

Năm 2023, ông Bình còn đeo cà vạt cực kì chỉn chu khi đi mua vàng. Chia sẻ trên VOV Giao thông, ông Bình cho biết rất vui mừng khi là người mua được vàng đầu tiên, năm nào ông cũng xếp hàng từ hơn 3h sáng để mua vàng và việc này đã duy trì được hơn chục năm nay. Theo ông, mua vàng đầu năm vào ngày thần Tài sẽ đem lại may mắn, sức khỏe, sung túc cả năm.

Ông Bình cùng với số vàng mua được và giấy đảm bảo vàng vào năm 2023 (Ảnh: VOV Giao thông)

Năm 2022, trên Lao động TV, ông Bình mua 2 chỉ vàng. Ông cũng cho biết mình rất sung sướng khi là người đầu tiên được mua vàng để cầu may, cầu mong sức khỏe cho gia đình.

Năm 2022, ông Bình mua 2 chỉ vàng (Ảnh chụp màn hình)

Về việc sử dụng số vàng đã mua, ông Bình từng chia sẻ trên Dân Việt: "Tính từ năm 2010, có vài năm tôi chỉ mua 1 chỉ vàng nhưng thường nhiều năm gần đây tôi mua 2 chỉ vàng thì đến nay đã mua tổng là hơn 2 cây vàng. Mặc dù vậy, có thời điểm gia đình có việc riêng cần có tiền thì tôi cũng bán bớt, tính đến nay còn khoảng hơn 1 cây vàng thôi, chứ không tích trữ được nhiều" .

