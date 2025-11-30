Lee Ji-ho sinh năm 2000 tại Mỹ, là con trai cả của Lee Jae-yong — Chủ tịch Samsung Electronics — và bà Lim Se-ryeong. Từ nhỏ, anh chàng đã được theo học tại các trường danh tiếng quốc tế, trải qua giai đoạn giáo dục tại nhiều nơi ở nước ngoài trước khi tốt nghiệp đại học.

Trong bối cảnh người cha nắm quyền lãnh đạo Samsung, Ji-ho thường được truyền thông và nhiều nhà đầu tư xem là nhân vật có khả năng trở thành thế hệ kế thừa tập đoàn. Hiện tại, ông Lee Jae-yong vẫn đang giữ quyền điều hành tập đoàn và phía công ty chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc chuyển giao quyền lực cho con.

Được biết, bản thân Ji-ho rất kín tiếng, xuất hiện hiếm hoi trước báo chí và công chúng. Điều khác hẳn với hình ảnh hào nhoáng thường gắn với những “cậu ấm – cô chiêu” gia tộc lớn.

Trước đó, vào ngày 15/9/2025, Ji-ho chính thức nhập ngũ tại Học viện Hải quân Hàn Quốc với tư cách học viên sĩ quan khóa 139 — một quyết định khiến dư luận chú ý vì anh đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Sau 11 tuần huấn luyện, Ji-ho dự kiến được phong thiếu úy vào đầu tháng 12 và sẽ phục vụ tổng cộng 39 tháng, bao gồm thời gian học và nghĩa vụ thực tế.

Trong lời phát biểu ngày lễ nhận quân, Ji-ho thừa nhận bản thân mong muốn “đóng góp cho đất nước với tư cách một công dân Hàn Quốc”, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm hơn là thể hiện thân phận thừa kế giàu sang. Động thái nhận được nhiều lời khen ngợi bởi đây là biểu hiện của tinh thần “noblesse oblige”, nghĩa là những người ở địa vị cao cần gánh vác trách nhiệm. Đối với gia tộc họ Lee, hành động này tương đương với việc chứng minh rằng con cái họ không chỉ thừa hưởng của cải, mà còn sẵn sàng gánh vác nghĩa vụ quốc gia.

Nhưng liệu Ji-ho có thật sự trở thành người dẫn dắt Samsung trong tương lai, hay anh chỉ là biểu tượng thế hệ kế tiếp còn chưa rõ ràng? Một mặt, Ji-ho với nền tảng giáo dục quốc tế, quyết định phục vụ quốc gia, có thể mang đến hình ảnh mới — “truyền thống gắn liền với trách nhiệm”. Mặt khác, Samsung hiện đang ở thời điểm đầy thách thức: cạnh tranh từ các đối thủ công nghệ, áp lực toàn cầu về chuỗi cung ứng, nhu cầu đổi mới sản phẩm, và yêu cầu quản trị minh bạch hơn từ thị trường quốc tế. Di sản mà thế hệ trước để lại là nền tảng vững chắc, nhưng để dẫn dắt Samsung vượt sang kỷ nguyên mới, người kế nhiệm cần nhiều hơn hình ảnh cá nhân.

Hiện, Samsung được giới chuyên gia đánh giá là đang được hưởng lợi từ một chu kỳ mới của ngành công nghệ, trong đó AI là trọng tâm. Nhu cầu toàn cầu đối với chip nhớ và chip dành cho máy chủ AI tiếp tục tăng mạnh và được dự báo kéo dài nhiều năm.

Samsung đang đầu tư lớn vào công nghệ bán dẫn thế hệ mới, bao gồm chip 2nm dùng cấu trúc GAA (Gate-All-Around) và bộ nhớ HBM4 — những nền tảng được xem là cuộc đua sống còn giữa Samsung, SK Hynix và TSMC. Reuters nhận định nếu Samsung bắt kịp tiến độ công nghệ, hãng có thể bước vào một “siêu chu kỳ tăng trưởng” mới của ngành chip.﻿

