Theo Wikitree , trong chương trình Europe Outside the Tent - South of France của tvN, Han Ga In lần đầu công khai ảnh con gái. "Nữ thần sắc đẹp xứ Hàn" nói con gái cô có nhiều nét giống bố, bao gồm tính cách kiêu ngạo.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi, con gái của Han Ga In được chú ý với gương mặt bầu bĩnh. Nữ diễn viên nói cô không muốn con xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.

Ảnh con trai và con gái của Han Ga In.

Con gái của Han Ga In được chú ý nhiều do nữ diễn viên cho biết cô bé nằm trong top 1% trẻ thông minh nhất Hàn Quốc, học trường chuyên từ năm 6 tuổi.



"Con gái tôi thông minh, mới 4 tuổi đã tiếp thu nhanh. Tôi thấy vậy nên đưa cháu vào trường chuyên. Trong một lần kiểm tra đánh giá năng lực, con tôi đứng đầu và lọt vào top 1% trẻ có điểm cao nhất. Con tôi còn giỏi cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc", nữ diễn viên nói.

Về việc con gái thuộc top 1% trẻ thông minh nhất Hàn Quốc, Han Ga In nói ban đầu cô vui vì điều đó, nhưng sau đó cũng lo lắng: "Tôi không biết liệu sự thông minh ấy khiến con gái tôi quá khác biệt hay không. Tôi lo lắng vì con bé gặp khó khăn trong mối quan hệ với bạn bè".

Diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời cho biết thêm con của cô đam mê sách, thậm chí thuộc lòng các nguyên tố hóa học khi mới 7 tuổi.

Han Ga In lo lắng con gái khó hòa nhập với bạn bè.

"Tôi nhiều lần bất ngờ trước vốn hiểu biết của con. Con tôi thậm chí yêu thích đọc thần thoại Hy Lạp. Có lần, con nhận xét tôi không đủ đẹp như thần Vệ Nữ , chỉ có thể là Hestia. Tôi luôn tự nhủ phải chăm chỉ đọc sách để theo kịp con mình", Han Ga In nói thêm.

Trước đó, khi tham gia một chương trình, Han Ga In nói con gái cô thông thạo tiếng Anh khi mới 40 tháng tuổi. Nữ diễn viên ngạc nhiên trước khả năng của con do cô và chồng không giỏi tiếng Anh.

Han Ga In cho biết bí quyết dạy con của cô là cho con đọc nhiều sách. "Việc khuyên hai con đọc nhiều sách giúp ích nhiều cho sự phát triển của trẻ. Nhiều lúc con tôi vừa chơi vừa đọc sách. Điều đó trở thành thói quen và sở thích của các con", nữ diễn viên nói thêm.