Chân dung cô gái sống “ký sinh”, nhận bão phẫn nộ trong phóng sự "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ"

Đời thực đi ô tô, tập gym sang chảnh của cô gái và phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, các mô hình kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ, thẻ hội viên du lịch dài hạn đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi loạt phóng sự điều tra từ đài truyền hình chính thống đồng loạt bóc trần những góc khuất đầy tinh vi. Đằng sau những lời hứa hẹn về một "thiên đường nghỉ dưỡng giá rẻ", "khoản đầu tư sinh lời cho gia đình" thực chất lại là những bản hợp đồng ma trận cài cắm nhiều điều khoản bất lợi, khiến không ít khách hàng rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Đặc biệt, sau khi một phóng sự điều tra có tiêu đề "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" được phát sóng, tâm điểm chỉ trích của dư luận không chỉ hướng vào đơn vị chủ quản mà còn đổ dồn về phía các nhân viên tư vấn xuất hiện trong chương trình. Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính và trang cá nhân của một cô gái. Người này than thở:

“Xinh đẹp tuyệt vời nhưng có thể thở ra câu: cô ơi sổ đỏ của cô đâu ạ? Cô lấy sổ đỏ đưa con để con làm cho cô nhé. Tại sao một người già gần 80 tuổi rồi mà vẫn không tha cho người ta”.

Sự đối lập chan chát giữa một bên là những nạn nhân đau khổ vì mất tiền và một bên là cuộc sống sang chảnh, đi xe ô tô, check-in phòng gym cao cấp của nữ tư vấn viên đã thổi bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ dữ dội khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Nữ nhân viên "gánh bão" dư luận từ những phát ngôn trong phóng sự

Trong đoạn phóng sự điều tra, cô gái này xuất hiện với tư cách là nhân viên tư vấn chiến lược, trực tiếp làm việc và thuyết phục khách hàng ký kết vào các gói sở hữu kỳ nghỉ trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Điều khiến người xem truyền hình cảm thấy bức xúc và phẫn nộ đỉnh điểm chính là thái độ tự tin đến mức đáng ngại, cùng những lý lẽ sắc bén nhưng đầy tính chất "thao túng tâm lý" được cô sử dụng để dồn ép khách hàng xuống tiền.

Chân dung đời thực đối lập: Đi ô tô, tập gym và lối sống sang chảnh nhờ dòng tiền của nạn nhân

Ngay sau khi phóng sự được phát sóng, làn sóng "truy tìm tung tích" của nữ nhân viên tư vấn đã nổ ra mạnh mẽ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, các thám tử mạng đã tìm ra trang cá nhân của cô gái này và chia sẻ rần rần. Sự thật phơi bày sau những tấm ảnh đời thường của cô càng khiến dư luận thêm phần ghê tởm trước bản chất của công việc mà cô đang làm.

Trên trang cá nhân của mình, nữ tư vấn viên thường xuyên phô diễn một cuộc sống vô cùng xa hoa, đúng chuẩn một "phụ nữ thành đạt và tự chủ": Cô gái liên tục đăng tải những hình ảnh tự tay lái xe ô tô đời mới đi làm, check-in tại các phòng tập gym cao cấp với chi phí đắt đỏ cùng thần thái rạng ngời, yêu đời được cô cập nhật mỗi ngày.

Sự đối lập mang tính châm biếm này đã đẩy cơn thịnh nộ của cư dân mạng lên mức đỉnh điểm. Nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng, số tiền giúp cô gái có được cuộc sống nhung lụa, đi xe hơi, tận hưởng dịch vụ cao cấp kia thực chất được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là tiền dưỡng già, tiền vay mượn ròng rã của hàng trăm nạn nhân tội nghiệp. Việc xây dựng một vỏ bọc hào nhoáng, thành đạt từ những đồng tiền bất chính, lừa lọc lòng tin của người khác bị xã hội lên án là hành vi vô đạo đức nghiêm trọng.

Phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng

Bên dưới các bài viết bóc phốt chân dung cô gái, hàng chục nghìn bình luận phẫn nộ đã tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích lối sống "ký sinh" trên nỗi đau của người khác và kêu gọi một chiến dịch tẩy chay diện rộng đối với không chỉ công ty chủ quản mà cả cá nhân nữ tư vấn viên này.

"Nhìn mặt mũi xinh đẹp, sang chảnh, ngày ngày đi ô tô, đi tập gym nói đạo lý làm người mà hóa ra lại đi lừa lọc những người già cả, những gia đình khốn khó. Tiền kiếm được trên nước mắt của người khác mà mặc lên người không thấy hổ thẹn sao?" – Một tài khoản bức xúc bình luận.

Vỏ bọc xe hơi, phòng gym sang trọng hay những chuyến du lịch xa hoa của cô gái đã hoàn toàn sụp đổ trước cái nhìn khinh bỉ của công chúng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy quả báo là có thật. Đồng tiền chỉ thực sự bền vững và có giá trị khi nó được làm ra từ bàn tay và khối óc lao động chân chính. Sự nổi giận của cộng đồng mạng ngày hôm nay không chỉ là cái tát thẳng mặt vào lối sống lệch lạc của một cá nhân, mà còn là lời cảnh báo gửi đến những ai đã và đang có ý định kiếm tiền bằng cách giăng bẫy lừa lọc người tiêu dùng.