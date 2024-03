Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa bị khởi tố, bắt giam

Chiều 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt ông Lê Duy Thành là kết quả mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phân Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7 ngày 26/02/2024.

Ông Lê Duy Thành khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc sinh năm 1969, quê quán xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngày 30/10/2020, tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% (47/47) số phiếu đồng ý.

Tháng 10/2020, ông Lê Duy Thành tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 8/7/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, từ 6/2016 - 7/2020, ông là Phó Chủ tịch UBND rồi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.



Tháng 10/2015, ông Lê Duy Thành là Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 12/2013 - 10/2015, ông là Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XV (từ 2014).

Trước tháng 12/2013, ông Lê Duy Thành từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: VP UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Gần đây, trong phiên họp UBND tỉnh Vĩnh Phúc tháng 2/2024, ông Lê Duy Thành yêu cầu UBND cấp huyện quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện thẩm định, phê duyệt đơn giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục thực hiện GPMB đối với các vị trí quy hoạch, bố trí giao đất dịch vụ; tập trung giải quyết vi phạm thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

"Địa phương nào không nghiêm túc trong xử lý vi phạm pháp luật đất đai người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh", báo Tiền Phong dẫn kết luận phiên họp UBND tỉnh Vĩnh Phúc tháng 2/2024 nêu rõ.

Hồi cuối năm 2013, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, ông Lê Duy Thành có 19 phiếu tín nhiệm cao (40,43%); hai phiếu tín nhiệm (4,26%); 25 phiếu tín nhiệm thấp (53,19%), là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất và phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. Ông cũng là trường hợp duy nhất trong tỉnh nhận quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp.

Đến nay, ông Lê Duy Thành cũng là Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên trên toàn quốc nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

"Tôi không bao giờ nghĩ đến kết quả như vậy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cũng khẳng định không nghĩ đến kết quả như vậy", ông Thành nói với VnExpress tối 15/12/2023.