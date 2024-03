Chân dung Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và cựu Chủ tịch Cao Khoa vừa bị bắt

Ngày 8/3, trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Ông Đặng Văn Minh, 58 tuổi, tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND từ tháng 9/2020, ông Minh từng giữ cương vị Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Minh có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thời điểm ông Minh là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Tập đoàn Phúc Sơn làm dự án đường bờ nam sông Trà Khúc. Theo thông tin đăng tải trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đến kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu tháo gỡ vướng mắc để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Các bị can (từ trái qua): Cao Khoa và Đặng Văn Minh. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Cao Khoa, 70 tuổi, quê ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức; tốt nghiệp Kỹ sư Nông học.

Trong quá trình công tác, ông Cao Khoa từng làm Bí thư Huyện ủy Mộ Đức; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Khoa đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khoá XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016, với thời gian đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2011 – 2014.

Năm 2014, ông được miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để nghỉ hưu theo chế độ.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đặng Văn Minh và nhà riêng của ông Cao Khoa.

Theo Bộ Công an, ông Đặng Văn Minh và ông Cao Khoa bị bắt trong quá trình Cơ quan Công an mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.