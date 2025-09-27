Chân dung chủ tịch tập đoàn mở tiệc thác loạn mỗi tuần

Bê bối của Lee Jae Hyun - Chủ tịch tập đoàn CJ - bùng nổ sau khi tờ Dispatch đưa tin về các buổi tiệc độc quyền về những buổi tiệc tùng thác loạn bí mật của ông mỗi tuần. Vụ việc gây chú ý khi người tham dự có nhiều influencer, người mẫu, nghệ sĩ. Tập đoàn CJ không đưa ra quan điểm chính thức.

Trước khi vướng ồn ào, Lee Jae Hyun được biết đến là nhân vật lẫy lừng trong giới tài phiệt, con cháu của đế chế Samsung.

Con đường khác biệt của cháu nội “ông trùm Samsung”

Là cháu nội của cố Chủ tịch Samsung Lee Byung Chul, Lee Jae Hyun mang trong mình xuất thân đặc biệt, nhưng con đường ông đi lại hoàn toàn khác biệt.

Xuất phát từ “cái nôi Samsung”, ông không nối tiếp tập đoàn gia tộc mà xây dựng đế chế riêng - tập đoàn CJ. Ông mong muốn được nhìn nhận như CEO hơn là ông chủ tài phiệt.

Bức ảnh hiếm được công khai về gia đình chủ tịch tập đoàn CJ Lee Jae Hyun. Từ trái sang: Chủ tịch Lee, con trai Sun Ho, vợ Kim Hee Jae, mẹ Son Bok Nam và con gái Kyung Hoo. Ảnh: CJ.

Cha của Lee Jae Hyun là Lee Maeng Hee - cựu Chủ tịch Cheil Fertilizer, con trai trưởng của cố Lee Byung Chul. Thời đại học, Lee Jae Hyun sống giản dị, thường đi xe buýt, ăn cơm ở căn-tin thư viện. Bạn bè không biết ông là cháu nội của “ông trùm” Samsung.

Khác với nhiều người thừa kế tập đoàn lớn, Lee Jae Hyun chưa từng du học. Sau khi tốt nghiệp khoa Luật Đại học Korea, ông bất ngờ chọn làm việc tại Citibank Seoul thay vì sang Mỹ học MBA.

Ông gặp vợ là bà Kim Hee Jae, tốt nghiệp ngành trang trí mỹ thuật Đại học Ewha, xuất thân trong gia đình trí thức. Thời điểm quen biết, khi Lee giấu thân phận con nhà tài phiệt.

Năm 1985, theo ý nguyện của ông nội, Lee Jae Hyun gia nhập CheilJedang (tiền thân của CJ CheilJedang) với tư cách nhân viên bình thường. Ông giấu thân phận gia tộc, kiên trì chứng minh năng lực cá nhân. Trong sự nghiệp, ông từng có thời gian làm việc ngắn tại Samsung Electronics trước khi CJ chính thức tách khỏi Samsung vào năm 1993.

Người thầy lớn ảnh hưởng đến tư duy quản trị của ông là Chủ tịch Sohn Kyung Shik - cậu ruột, được mệnh danh “cố vấn tinh thần” của nhà họ Lee. Dưới sự chỉ dẫn này, Lee Jae Hyun vừa học vừa làm, dần hình thành phong cách lãnh đạo khó pha lẫn.

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CJ CheilJedang.

Năm 2002, Lee Jae Hyun trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CJ, mở rộng lĩnh vực kinh doanh từ nền tảng thực phẩm sang logistics, công nghệ sinh học và truyền thông.

Lee Jae Hyun ngày trẻ và hai con.

Lee Jae Hyun vướng cáo buộc trốn thuế và một số tội danh kinh tế, phải chấp hành án tù trước khi được đặc xá nhân dịp Quốc khánh Hàn Quốc. Năm 2013, Bà Kim Hee Jae đã hiến thận để cứu chồng trong bối cảnh ông đang thi hành án tù và sức khỏe nguy kịch vì suy thận mãn tính. Ban đầu, con trai được xem là người hiến phù hợp nhất nhưng bà Kim quyết định thay thế để giảm gánh nặng cho con.

Vấp phải chỉ trích cho rằng đây là cách trì hoãn án tù, bà Kim khẳng định bệnh tình của chồng là có thật và việc hiến thận là lựa chọn tự nguyện, xuất phát từ tình yêu thương gia đình.

Vợ chồng chủ tịch Lee.

Năm 2017, Lee Jae Hyun quay lại điều hành tập đoàn, thúc đẩy các thương vụ mua bán, tái cấu trúc hệ thống quản trị của các công ty con. Ông đang dành nhiều tâm huyết cho việc chuyển giao quyền lực cho con trai Lee Sun Ho - Giám đốc phụ trách Phát triển tăng trưởng thực phẩm tại CJ CheilJedang và con gái Lee Kyung Hoo - Giám đốc Chiến lược thương hiệu của CJ ENM.

Từ công ty thực phẩm đến đế chế văn hóa

Năm 1994, khi bắt đầu nắm quyền điều hành, Lee Jae Hyun nhanh chóng nhận ra hạn chế của mô hình sản xuất thực phẩm đơn thuần. Ông quyết định đặt cược táo bạo, đầu tư vào DreamWorks (Mỹ), lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với CJ. Mặc cho sự phản đối dữ dội của các lãnh đạo, ông tin vào tiềm năng của công nghiệp văn hóa và mở ra bàn đạp quan trọng cho ngành công nghiệp hình ảnh của Hàn Quốc.

Sản phẩm Hetbahn cũng là cú đột phá, phá bỏ định kiến cơm không thể bán sẵn, khai trương rạp chiếu phim CGV đầu tiên tại Hàn Quốc.

Nhờ những bước đi đó, doanh thu của tập đoàn đã tăng vọt, từ 1.300 tỷ won thời điểm tách khỏi Samsung lên 8.000 tỷ won chỉ trong vòng 10 năm. Lợi nhuận kinh doanh cũng bứt phá mạnh, từ 9,7 tỷ won lên 500 tỷ won, tức gần gấp 50 lần. Năm 2001, CJ trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất có tên trong danh sách 20 công ty triển vọng hàng đầu châu Á do tờ Wall Street Journal bình chọn.

CJ lột xác thành tập đoàn văn hóa toàn cầu, mở rộng sang thương mại điện tử, logistics, bán lẻ và công nghệ, định hình 4 trụ cột phát triển: C.P.W.S gồm Culture (Văn hóa), Platform (Nền tảng), Wellness (Sức khỏe), Sustainability (Phát triển bền vững), với kế hoạch đầu tư 20.000 tỷ won trong 5 năm, 2022-2027.

Mối quan tâm của ông tập trung vào văn hóa Hàn Quốc và các dự án hợp tác chiến lược. Lee Jae Hyun sớm nhìn thấy tiềm năng khổng lồ của thị trường Trung Đông. Ông thiết lập quan hệ với Thái tử Mohammed bin Salman, đồng thời đưa CJ tham gia vào Tầm nhìn 2030 - kế hoạch phát triển nhằm thoát khỏi nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ của Ả Rập Saudi.

Dưới sự lãnh đạo của ông, CJ đã trở thành biểu tượng toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc. Từ bộ phim Ký sinh trùng đoạt Oscar đến hàng loạt dự án điện ảnh, âm nhạc, truyền hình, CJ khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa Hallyu ra thế giới. Song song đó, tập đoàn còn hoạt động sâu rộng trong thực phẩm, logistics, bán lẻ và sinh học, gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của người dân Hàn Quốc.

Giới kinh doanh đánh giá cao năm trụ cột trong phong cách lãnh đạo của Lee Jae Hyun là tầm nhìn và đầu tư, chiến lược toàn cầu, đổi mới bền vững, văn hóa doanh nghiệp và phát triển nhân tài, hợp tác cùng phát triển.

Điểm khác biệt là ông luôn thực hành thay vì chỉ nêu khẩu hiệu. Trước mỗi cuộc họp, ông yêu cầu báo cáo trước một ngày để nắm rõ nội dung, tránh hình thức. Ông tin tưởng nhân viên, không quở trách nếu không mắc sai lầm nghiêm trọng.

CJ cũng là một trong những tập đoàn tiên phong áp dụng môi trường làm việc hiện đại như bỏ cấp bậc, gọi nhau bằng hậu tố “nim” (dùng trong môi trường trang trọng để thể hiện sự kính trọng) tự do về trang phục, giờ giấc linh hoạt. Điều này biến CJ thành doanh nghiệp mơ ước của người trẻ Hàn Quốc.