Chân dung Chủ tịch Nguyễn Trung Quân SN1989 gốc Nghệ An, người đứng sau những robot biết nhảy múa của VinMotion

Công ty Cổ phần VinMotion – thành viên trong hệ sinh thái Vingroup – vừa gây chú ý khi chính thức ra mắt thế hệ robot hình người “make in Vietnam”. Đứng sau những robot hình người này là Chủ tịch Nguyễn Trung Quân.

Sinh năm 1989 tại Nghệ An, Nguyễn Trung Quân từng là học sinh chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – ngôi trường danh tiếng hàng đầu cả nước.

Năm lớp 11, anh đoạt giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý và kỳ vọng sẽ bứt phá ở năm lớp 12. Tuy nhiên, một năm sau, anh tiếp tục dừng lại ở giải Ba, mất cơ hội dự thi Olympic Vật lý Quốc tế.

Dù vậy, Quân vẫn kiên định theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật. Anh trúng tuyển hệ Kỹ sư tài năng ngành Điều khiển Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ năm thứ 4, Quân bắt đầu tìm hiểu tài liệu về robot chỉ vì niềm yêu thích, và giấc mơ này đưa anh đến Đại học Carnegie Mellon (CMU, Mỹ) – trường hàng đầu thế giới về robotics.

Ban đầu, hồ sơ Tiến sĩ của anh bị từ chối do chưa đạt chuẩn IELTS. Ở lần nộp thứ 2, anh được nhận vào chương trình nghiên cứu sinh và chỉ sau 3,5 năm đã bảo vệ thành công luận án, được vinh danh xuất sắc nhất khóa – thành tích hiếm có khi chương trình Tiến sĩ tại Mỹ thường kéo dài 5 năm.

Cuối năm 2017, Nguyễn Trung Quân làm nghiên cứu sau Tiến sĩ (Postdoc) tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Đầu năm 2019, anh vượt qua nhiều ứng viên quốc tế để trở thành giáo sư Robotics tại Đại học Nam California (USC) – một trong 10 trường công nghệ hàng đầu nước Mỹ. Đầu 2025, anh tuyên bố gia nhập VinMotion với kỳ vọng góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc về robotics, kêu gọi các tài năng trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Ngày 8/8/2025, tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Vingroup, loạt robot Motion của VinMotion đã có màn trình diễn nhảy đồng bộ sôi động, tự giữ thăng bằng và tránh va chạm nhờ hệ thống cảm biến, bất chấp nhiễu sóng từ hàng nghìn thiết bị di động xung quanh. Theo ông Quân, robot vận hành hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp của con người, sử dụng cảm biến để duy trì khoảng cách và cân bằng khi thực hiện các động tác linh hoạt, chứ không đơn thuần chạy theo lập trình sẵn.

VinMotion được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng, công ty đã hoàn thiện 5 phiên bản robot hình người, toàn bộ do kỹ sư Việt Nam đảm nhiệm – từ thiết kế, cơ khí, điện tử, phần mềm, trí tuệ nhân tạo đến hệ thống điều khiển. Ông Quân khẳng định: “Chúng tôi làm chủ toàn bộ quy trình, không nhập khẩu nguyên khối hay khung gốc từ bất kỳ hãng nào, từng chi tiết đều được phát triển tại Việt Nam.”