Chân dung chàng trai "tinh hoa trong tinh hoa" - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang hot nhất hiện nay!

Mỗi năm, kỳ thi bác sĩ nội trú lại được xem như “cuộc chiến sinh tử” trong giới sinh viên y khoa. Đây không chỉ là một kỳ thi học thuật, mà còn là cánh cửa quyết định tương lai nghề nghiệp, nơi chỉ những người giỏi nhất mới có thể bước tiếp. Tỷ lệ chọi khắc nghiệt, khối lượng kiến thức khổng lồ và áp lực đè nặng suốt nhiều tháng ôn luyện khiến kỳ thi này trở thành nỗi ám ảnh của bao thế hệ. Với nhiều sinh viên y, đỗ nội trú là giấc mơ danh giá, nhưng để chạm đến, họ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả sức khỏe và tuổi trẻ.

Ngày 9/9 hằng năm tại Đại học Y Hà Nội được xem là “Match Day” - thời khắc các tân bác sĩ nội trú chính thức chọn chuyên ngành. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng với sinh viên y khoa mà còn được nhiều giáo sư, bác sĩ dõi theo, bởi đó là lúc thế hệ kế cận của ngành y lộ diện, những người sẽ góp phần định hình và phát triển chuyên ngành trong tương lai.

Mới đây, Vũ Ngọc Duy (24 tuổi, Phú Thọ) đã vượt qua gần 1.000 thí sinh, trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở trường Đại học Y Hà Nội. Cho những ai chưa biết, trong suốt 40 năm qua, tỷ lệ trúng tuyển bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội chỉ vào khoảng 10% tổng số ứng viên, cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt. Chính vì vậy, để vươn lên vị trí thủ khoa như Duy là điều vô cùng gian nan và hiếm có.

Chân dung Vũ Ngọc Duy. (Ảnh: Fanpage Đại học Y Hà Nội)

Thành tích học tập nổi bật

Được biết, Vũ Ngọc Duy từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên, Phú Thọ), giành giải Nhì quốc gia môn Toán và được tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội. Trong quá trình học tập tại đây, nam sinh tốt nghiệp ngành Bác sĩ y khoa loại giỏi với điểm trung bình 8,11/10, có 7/12 kỳ đạt học bổng.

Ngay từ những năm còn trên ghế giảng đường, Duy đã xác định mục tiêu thi vào bác sĩ nội trú. Cậu áp dụng phương pháp học giống như khi tham gia đội tuyển Toán, đó chính là học từ gốc, rèn tư duy, liên kết kiến thức giữa các môn và chủ động tìm tòi tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Nhờ cách học này, Duy duy trì kết quả xuất sắc và trở thành ứng viên nổi bật bước vào kỳ thi nội trú.

Duy chính là thủ khoa bác sĩ nội trú năm nay. (Ảnh: Fanpage: Đại học Y Hà Nội)

Tuy nhiên, hành trình ôn luyện không hề dễ dàng. Để vượt qua ba bài thi gồm Cơ sở, Chuyên ngành 1 (Nội – Nhi) và Chuyên ngành 2 (Ngoại – Sản), Duy phải học tập bền bỉ với chiến lược rõ ràng. Ngay từ năm 2–3, cậu đã lên kế hoạch học đều để tránh quá tải khi ôn kiến thức cũ. Từ năm 4 đến năm 6, Duy kết hợp giữa học cơ sở và học lâm

“Sáng em học ở viện, chiều học lý thuyết ở giảng đường. Buổi tối em dành thời gian tranh thủ ôn thi vào bác sĩ nội trú. Những tháng cuối là thời gian về đích, em dành rất nhiều thời gian, mỗi ngày có thể học tới 13 tiếng ở giảng đường, về tới nhà lại học thêm. Trừ thời gian ăn trưa và ăn tối, còn lại em chỉ học và học”, Duy chia sẻ với Dân trí.

Kết quả, Duy đạt 25,09 điểm cho ba bài thi, trong đó điểm cao nhất là môn Ngoại – Sản (8,25). Với thành tích này, cậu trở thành thủ khoa và trúng tuyển đúng chuyên ngành mơ ước: Sản phụ khoa.

Theo đuổi lĩnh vực truyền thống của gia đình

Theo sẻ với VnExpress, Duy lựa chọn ngành Y vì truyền thống gia đình, khi mẹ và anh trai đều làm việc tại bệnh viện, trong đó mẹ là bác sĩ nhãn khoa còn anh trai là điều dưỡng.

“Ấn tượng của em hồi nhỏ, mẹ mở phòng khám nên lúc đang ăn cơm bệnh nhân gọi cũng phải gác đũa, giữa đêm gọi cũng phải đi khám cho bệnh nhân. Em nhìn thấy sự vất vả và niềm vui của nghề này mang lại, rất khác biệt so với ngành nghề khác”, Duy nói.

Gia đình Duy có truyền thống trong lĩnh vực y khoa.

Khi chia sẻ về dự định tương lai, Duy cho biết học bác sĩ nội trú vốn khá khó khăn nên mong muốn tích lũy thật nhiều kiến thức, sau đó tốt nghiệp và tìm một công việc tại Hà Nội. Tuy nhiên, đó mới chỉ là kế hoạch ban đầu, còn thực tế phía trước vẫn chưa thể nói trước.

Sau khi vượt qua kỳ thi khắc nghiệt bậc nhất của giới y khoa, hành trình ba năm nội trú đang chờ đón tân thủ khoa Vũ Ngọc Duy. Chặng đường phía trước có vô vàn thử thách nhưng cũng mở ra hy vọng về một tương lai phía trước cho Duy.