Chân dung Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Văn Duẩn - Minh Chiến |

Ông Trịnh Việt Hùng, 49 tuổi, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 8-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Bộ trưởng bộ này.

Bộ trưởng trẻ nhất Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031: Ông Trịnh Việt Hùng - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê quán xã Ninh Giang, TP Hải Phòng. Được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng khi 49 tuổi, ông Trịnh Việt Hùng là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ nhiệm kỳ này.

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV. Ông Trịnh Việt Hùng có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Ông Trịnh Việt Hùng trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 6-2014 đến 12-2015, ông Trịnh Việt Hùng là Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ năm 2024, ông Trịnh Việt Hùng là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 9-2025, ông Trịnh Việt Hùng được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Từ tháng 2-2026, ông Hùng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Phó Thủ tướng Chính phủ
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

