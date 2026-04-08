Ngày 8-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Bộ trưởng bộ này.

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê quán xã Ninh Giang, TP Hải Phòng. Được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng khi 49 tuổi, ông Trịnh Việt Hùng là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ nhiệm kỳ này.

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV. Ông Trịnh Việt Hùng có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Ông Trịnh Việt Hùng trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 6-2014 đến 12-2015, ông Trịnh Việt Hùng là Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ năm 2024, ông Trịnh Việt Hùng là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 9-2025, ông Trịnh Việt Hùng được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Từ tháng 2-2026, ông Hùng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.