Chân dung 4 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố vừa được phê chuẩn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng

Tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 23/9, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó vào ngày 19/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng , Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 22/9, tại kỳ họp lần thứ 31, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn

Ngày 22/9, Thủ tướng ký Quyết định số 2112/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Toàn-Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó vào ngày 16/9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

HĐND tỉnh Khánh Hòa sau đó, đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh

Cùng ngày 22/9, Thủ tướng ký Quyết định số 2119/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trước đó vào sáng 17/9, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều cùng ngày tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.



Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

Ngày 13/9, Thủ tướng ký Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Trước đó vào ngày 6/9, tại hội nghị về công tác cán bộ, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư.

Ngày 17/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư và các phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Phạm Đức Ấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 8/9, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.