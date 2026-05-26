HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chân dung 2 sát thủ giết người tại phường Bến Thành, TPHCM

PHẠM DŨNG
|

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an TPHCM xác định hai nghi phạm giết người tại phường Bến Thành, TPHCM.

Ngày 26-5, Công an TPHCM thông tin về vụ giết người xảy ra trước Nhà hàng hải sản Cee’f trên đường Trương Định, phường Bến Thành vào tối 21-5.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tối 21-5, hai nghi phạm là người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng nổ súng khiến anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Úc) tử vong tại chỗ sau hai phát đạn. Nạn nhân Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Úc) bị bắn một phát, hiện đang được điều trị tích cực.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hai đối tượng tại Công an TPHCM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và truy xét hung thủ.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Công an TPHCM phối hợp nhiều lực lượng truy bắt

Lực lượng chức năng đồng thời thu thập dấu vết nóng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM để xác định hướng di chuyển, lộ trình tẩu thoát của các đối tượng.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Ban Giám đốc Công an TPHCM trực tiếp tham gia chỉ đạo

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, công an xác định hai nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa), được xác định là người trực tiếp gây án và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa).

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy bắt.

Dù các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả, lực lượng công an vẫn khống chế, bắt giữ thành công khi các nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án, hai đối tượng đã bị bắt giữ và di lý an toàn về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại