Chân dung 2 anh em ruột đưa nhiều phụ nữ Campuchia nhập cảnh trái phép

Ngày 1-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định khởi tố Phan Văn Đô (SN 1984; ngụ xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và Phan Văn Sô (SN 1970; tạm trú xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; anh ruột của Đô) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Trước đó, ngày 27-12-2020, Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an huyện Mộc Hóa tuần tra tại khu vực cầu Cây Cám (thuộc khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) thì phát hiện Phan Văn Đô chạy xe máy chở 2 phụ nữ người Campuchia đưa đến ôtô.

Kiểm tra ô tô, tổ tuần tra phát hiện có 3 phụ nữ khác người Campuchia. Đô khai nhận được Sô liên hệ để đưa những phụ nữ trên nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Mở rộng điều ra, cơ quan công an xác định ngày 20-12-2020, một người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) đã liên hệ, móc nối với Sô để đưa người Campuchia có nhu cầu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai bên thỏa thuận địa điểm đón người tại khu vực giữa cột mốc thuộc ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa và đưa đến khu vực Bến xe miền Đông (TP HCM) với tiền công 1 triệu đồng/1 người.

Sau đó, Sô bàn bạc với Đô cùng tham gia với tiền công 500.000 đồng/1 lần chở người. Từ ngày 24 đến 26-12-2020, 2 đối tượng trên đã liên hệ, móc nối với các đối tượng người Campuchia đưa người nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam trái phép 2 lần, gồm 6 phụ nữ Campuchia.