Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (SN 1977, quê tỉnh Nam Định cũ). Trong quá trình công tác, Đại tá Dũng từng đảm nhận những chức vụ: Trưởng phòng PA02, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.