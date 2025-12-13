Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 12/12 công bố loạt ảnh thu được từ dinh thự của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, hé lộ sự xuất hiện của nhiều nhân vật quyền lực từng nằm trong vòng quan hệ của vị này, gồm Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton, Bill Gates, và một số người khác.

Nhiều nhân vật vốn đã được biết là có liên hệ với Epstein, song các hình ảnh mới cho thấy mức độ gắn kết sâu hơn giữa họ trong những giai đoạn trước đây.

Theo Ủy ban, 19 bức ảnh được công bố cho thấy Epstein từng duy trì quan hệ rộng với nhiều người có ảnh hưởng lớn.

Một ảnh cho thấy Tổng thống Trump cùng 6 phụ nữ đeo vòng hoa, với khuôn mặt đã được làm mờ theo quy định. Các hình ảnh khác gồm cựu Tổng thống Bill Clinton đứng cạnh Epstein và bạn gái Ghislaine Maxwell cùng một cặp đôi chưa xác định; tỷ phú công nghệ Bill Gates xuất hiện cùng cựu Hoàng tử Andrew. Cựu chủ tịch Đại học Harvard Larry Summers cũng xuất hiện trong số ảnh này.

Epstein cùng bạn gái Ghislaine Maxwell, cựu Tổng thống Bill Clinton và hai người chưa xác định danh tính. (Ảnh: Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ)

Không có hình ảnh nào thể hiện hành vi sai trái về tình dục hoặc được cho là liên quan đến trẻ vị thành niên. Thời điểm, địa điểm và người chụp những bức ảnh này vẫn chưa được xác định.

Ủy ban cho biết họ thu được số ảnh trên trong quá trình điều tra Cho đến nay, Ủy ban đã tiếp nhận hàng chục nghìn tài liệu, email và trao đổi nội bộ từ di sản Epstein, mở ra nhiều hướng điều tra mới.

Hôm 11/12, các luật sư của di sản Epstein gửi thư tới Ủy ban, cho biết họ có thể xem xét các video và hình ảnh mà Ủy ban yêu cầu, “được ghi lại tại bất kỳ bất động sản nào do Epstein sở hữu, thuê, vận hành hoặc sử dụng từ ngày 1/1/1990 đến ngày 10/8/2019".

"Chúng tôi chỉ thực hiện chỉnh sửa ở mức tối thiểu đối với các bức ảnh; các phần được che chỉ giới hạn ở nội dung khỏa thân”, các luật sư viết.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, thành viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban, cho biết lô tài liệu mới gồm hơn 95.000 bức ảnh, trong đó có nhiều hình ảnh về những người đàn ông giàu có và quyền lực từng qua lại với Epstein, cùng hàng nghìn hình ảnh phụ nữ và các bất động sản của ông này.

Người phát ngôn của Ủy ban cáo buộc phe Dân chủ lựa chọn có chủ ý một số ảnh để tạo ra câu chuyện sai lệch về Tổng thống Trump. Theo người này, trong số hơn 95.000 hình ảnh mà Ủy ban nhận được, phe Dân chủ chỉ công bố một phần nhỏ và “không có tài liệu nào cho thấy ông Trump có hành vi sai trái”.

Tổng thống Trump (ngoài cùng bên trái) cùng tỷ phú ấu dâm Epstein. (Ảnh: Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ)

Cựu Tổng thống Clinton chưa từng bị cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc hành vi sai trái liên quan đến Epstein. Người phát ngôn của ông khẳng định cựu Tổng thống đã cắt quan hệ với Epstein trước khi ông này bị bắt năm 2019.

Phía tỷ phú Bill Gates nhiều lần phủ nhận việc Epstein từng làm việc cho ông. Ông Bill Gates từng nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN năm 2021 rằng ông hối tiếc vì từng dành thời gian gặp Epstein và gọi đó là một “sai lầm lớn”.

Một bức ảnh đóng khung của tỷ phú Bill Gates (trái) treo trên tường. (Ảnh: Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ)

Mối quan hệ giữa ông Trump và Epstein đã được biết rộng rãi từ trước. Hai người từng hoạt động trong cùng giới xã hội tại Manhattan và Palm Beach. Ông Trump chưa từng bị cáo buộc hình sự liên quan đến Epstein và đã nhiều lần gọi Epstein là “kẻ quái gở” mà ông từng trục xuất khỏi câu lạc bộ của mình.

Trong loạt email gần đây được công bố, Epstein nói rằng ông Trump từng “dành hàng giờ” với Virginia Giuffre, một trong những người tố cáo tội ác của Epstein. Epstein cũng viết rằng ông Trump “biết về các cô gái”.

CNN cho biết, qua hàng nghìn trang email, Epstein nhiều lần nhắc đến ông Trump trong các bối cảnh khác nhau, từ đưa ra đánh giá về hành vi của ông Trump đến cố gắng thể hiện bản thân là người hiểu rõ vị Tổng thống.

Epstein chụp cùng cựu chủ tịch Đại học Harvard Larry Summers và vợ của ông Summers. (Ảnh: Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ)

Ông Trump chụp ảnh cùng 6 phụ nữ đeo vòng hoa, với khuôn mặt đã được làm mờ theo quy định. (Ảnh: Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ)

Nhiều người từng qua lại với Epstein dù không bị cáo buộc hình sự vẫn phải chịu hậu quả về nghề nghiệp. Ông Larry Summers tạm ngừng giảng dạy tại Harvard và từ chức khỏi hội đồng quản trị của OpenAI.

Ông nói mình “vô cùng xấu hổ” vì duy trì quan hệ với Epstein và sẽ nỗ lực “khôi phục niềm tin và hàn gắn các mối quan hệ với những người thân cận nhất.” Hoàng tử Andrew từ bỏ việc sử dụng tước hiệu hoàng gia và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.