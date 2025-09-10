Chấn động danh tính "tiểu tam" cặp kè với tài tử nổi tiếng nhất Nhật Bản

Đúng như lời đã hứa, sáng 10/9, tờ Shukan Bunshun đã công bố danh tính nữ diễn viên hàng đầu có mối quan hệ "tình tay 3", mập mờ với Sakaguchi Kentaro bất chấp nam diễn viên đã có bạn gái. Không phải cái tên bị réo gọi suốt đêm qua Lisa (BLACKPINK) mà ngọc nữ Nagano Mei mới chính là người ngoại tình với Sakaguchi Kentaro. Thông tin này gây chấn động dư luận, khiến ai cũng phải kêu trời và thương cho Prada. Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei từng đóng chung phim Kamen Byoto (2019), và đều là đại sứ của thương hiệu Prada. Ai mà có ngờ cặp nghệ sĩ này lại cặp bồ với nhau. Với việc bị "Dispatch Nhật Bản" bóc phốt cặp kè với Sakaguchi Kentaro, hình tượng của Nagano Mei chạm đáy. Vào tháng 5, cô đã bị phơi bày việc qua lại với đàn ông đã có vợ, hẹn hò cùng lúc nam diễn viên Kei Tanaka và Kim Moo Joon. Nếu tính cả Sakaguchi Kentaro, minh tinh này "bắt cá đến 3 tay".

Trên MXH, các netizen hóng drama đều cho rằng không ai khổ hơn Prada lúc này. Các đại sứ thương hiệu do họ lựa chọn đều lần lượt dính bê bối rúng động. Trước đó, hàng loạt đại sứ Prada nổi tiếng như Kim Soo Hyun, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong, Thái Từ Khôn, Chanyeol (EXO), Irene (Red Velvet)... đều vướng phốt nghiêm trọng, khiến thương hiệu này phải vội vàng cắt hợp đồng. Hiện, cư dân mạng chờ động thái xứ lý của Prada đối với Sakaguchi Kentaro. Còn với Nagano Mei thì thương hiệu này đã tuyên bố chấm dứt hợp tác từ cuối tháng 5 sau khi cô "ngã ngựa" vì bê bối tình ái.

Trước đó, vào tối 9/9, showbiz Nhật Bản rung chuyển khi tờ Shukan Bunshun cho biết họ sẽ "bóc phốt" tình ái của nam diễn viên Sakaguchi Kentaro. Theo Shukan Bunshun, tài tử này đang "bắt cá 2 tay". Anh hiện hẹn hò và chung sống với 1 nhà tạo mẫu tóc lớn hơn 3 tuổi, nhưng vẫn lén mập mờ với 1 nữ diễn viên nổi tiếng khác. Ngay lập tức, không ít người đã réo tên Lisa (BLACKPINK). Sakaguchi Kentaro là nam chính trong MV DREAM được phát hành gần đây của Lisa. Trong MV, Lisa và mỹ nam cười đẹp nhất showbiz có nhiều cảnh quay thân mật ôm nhau tình tứ, thậm chí có phân đoạn "giường chiếu". Chemistry ăn ý tràn màn hình của em út nhóm BLACKPINK và Sakaguchi Kentaro trong lần đầu hợp tác gây đồn đoán. Tuy nhiên, với tiết lộ của tờ Shukan Bunshun vào sáng nay, Lisa đã được xác nhận không phải là "tiểu tam" trong lùm xùm của bạn diễn.

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991. Anh có ngoại hình tuấn tú điển trai, chiều cao 1,83 m. Năm 19 tuổi, Sakaguchi Kentaro gia nhập làng thời trang. Từ năm 2014, nam nghệ sĩ thử sức với vai trò diễn viên và gây ấn tượng qua các phim Shanti Days 365 Days, Happy Breath Yokokuhan: The Pain... Thời gian qua, Sakaguchi Kentaro trở thành gương mặt nghệ sĩ quốc tế rất được yêu mến ở showbiz Hàn Quốc.

Nagano Mei sinh năm 1999, được nhà tuyển chọn tài năng phát hiện và đưa vào showbiz từ lúc còn là học sinh tiểu học. Sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, trong trẻo và nụ cười "chữa lành", cô thường xuyên được chọn đóng vai thời bé của minh tinh trên màn ảnh. Năm 16 tuổi, danh tiếng bắt đầu "gõ cửa" với Nagano Mei sau khi cô tham gia dự án điện ảnh My Love Story!. Vai diễn nữ sinh thanh thuần đi vào lòng công chúng giúp cô thu được lượng fan khủng.

Sau đó, hình ảnh thiếu nữ thanh xuân, mong manh trong loạt dự án như Koe Koi, Ánh Sao Băng Ban Ngày, Peach Girl... đã đưa Nagano Mei trở thành "tình đầu quốc dân" thế hệ mới của màn ảnh xứ Phù Tang, giúp cô thường xuyên xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp Mỹ nhân được khao khát nhất ở showbiz Nhật Bản.

Năm 2017, tên tuổi của Nagano Mei nổi danh khắp châu Á chỉ sau 1 đêm khi khoảnh khắc rơi lệ thần thánh của cô viral khắp MXH. Trong sự kiện quảng bá tác phẩm Ánh Sao Băng Ban Ngày, Nagano Mei không thể cầm được nước mắt khi nghe thấy những dòng tâm sự xúc động của tác giả bộ truyện được chuyển thể thành phim mà mình đóng chính. Từ đó, danh xưng "tiên nữ rơi lệ", "mỹ nữ khóc đẹp nhất showbiz Nhật Bản" hoàn toàn thuộc về Nagano Mei. Thế nhưng, giờ đây sự nghiệp của cô đã bị hủy hoại vì ồn ào ngoại tình nghiêm trọng.

Nguồn: Shukan Bunshun