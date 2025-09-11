Chấn động Cbiz: Rộ tin 1 mỹ nam cổ trang hàng đầu vừa tử vong vì ngã lầu

Ngày 11/9, cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung đã qua đời vì ngã lầu. Bloggger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến cho biết tin sốc này được chính bạn thân của Vu Mông Lung cung cấp. Theo đó, vào đêm 10/9, mỹ nam cổ trang hàng đầu này đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của 1 người bạn trong nhóm. Đến 2h sáng 11/9, mọi người trở về phòng ngủ, trong đó Vu Mông Lung khóa trái cửa. Đến 6h sáng, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Sau đó, 1 người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung ở trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở. Nguồn tin nói với Giang Tiểu Yến rằng cơ quan chức năng hiện đã loại trừ vụ tử vong của Vu Mông Lung là 1 vụ án hình sự. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của nam diễn viên vẫn đang được điều tra.

Cả showbiz Trung Quốc đang vô cùng hoang mang với thông tin Vu Mông Lung qua đời

Hiện, thông tin Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37 gây chấn động xứ tỷ dân. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với đại diện nam diễn viên nhưng chưa nhận được phản hồi. Phía cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng chưa có thông báo nào liên quan đến tin tức vụ việc của Vu Mông Lung.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, là 1 trong những mỹ nam Tân Cương được công chúng yêu thích với gương mặt đẹp và đời tư sạch. Anh được biết đến với các phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Lưỡng Thế Hoan.. Vu Mông Lung từng nhiều lần lọt vào BXH nam thần cổ trang đẹp bậc nhất Trung Quốc.

Vu Mông Lung từng là nam thần cổ trang được yêu thích bậc nhất Cbiz

Nguồn: Sina, Weibo