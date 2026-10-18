Chân dài quê Bắc Ninh từng oanh tạc sàn diễn: Nay sống kín tiếng ở Anh, làm trợ giảng hội họa

Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên hiện sinh sống tại Anh, dành thời gian chăm sóc gia đình.

Năm 2010, Khiếu Thị Huyền Trang, được biết đến với nghệ danh Trang Khiếu, trở thành quán quân đầu tiên của Vietnam's Next Top Model. Chiến thắng này đưa cô bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp, mở ra cơ hội tham gia nhiều chương trình thời trang trong nước.

Thời điểm đó, Trang Khiếu gây chú ý với gương mặt cá tính cùng khả năng trình diễn trước ống kính. Sau cuộc thi, thay vì chỉ hoạt động trong nước, nữ người mẫu sớm tìm kiếm cơ hội ở thị trường quốc tế.

Năm 2010, Khiếu Thị Huyền Trang, được biết đến với nghệ danh Trang Khiếu, trở thành quán quân đầu tiên của Vietnam's Next Top Model. Tổng hợp

Cô có mối quan hệ thân thiết với siêu mẫu Hà Anh. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi giành giải thưởng cao nhất tại Vietnam's Next Top Model, Trang Khiếu đại diện Việt Nam tham dự Best Model of the World tổ chức tại Bulgaria và giành giải Best Asia, được báo chí trong nước gọi là danh hiệu Người mẫu xuất sắc nhất châu Á. Đến năm 2015, cô tiếp tục nhận giải Ngôi sao người mẫu châu Á tại Asia Festival Model Awards ở Hàn Quốc.

Năm 2016, Trang Khiếu ký hợp đồng với Why Not Models Management tại Italy. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp của cô tại thị trường thời trang nước ngoài.

Từng là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt, Trang Khiếu có cơ hội sải bước tại các tuần lễ thời trang ở nước ngoài và làm việc với công ty quản lý người mẫu tại Italy. Ảnh: Tổng hợp

Khi sự nghiệp người mẫu đã có những dấu ấn riêng, Trang Khiếu dần hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Đời sống cá nhân của cô cũng được giữ kín trong nhiều năm. Đầu năm 2018, nữ người mẫu lần đầu công khai hình ảnh con trai. Đến tháng 4/2019, cô chia sẻ tên con là Coen. Năm 2024, Trang Khiếu chia sẻ đã sang Anh định cư cùng chồng ngoại quốc và con trai, sau khi rút khỏi các hoạt động showbiz.

Mong muốn con được học tập trong môi trường quốc tế và phát triển ngôn ngữ tốt là một trong những lý do khiến cô quyết định chuyển đến Anh sinh sống. Kể từ đó, Trang Khiếu ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí ở Việt Nam, không còn thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc như giai đoạn hoạt động sôi nổi.

Ngoài việc chăm sóc gia đình và con trai, cô còn làm trợ giảng tại một trung tâm hội họa. Từ công việc người mẫu đòi hỏi liên tục di chuyển, tham gia sự kiện và xây dựng hình ảnh trước công chúng, cô dần sống kín đáo hơn, tập trung chăm sóc gia đình và làm công việc trong lĩnh vực hội họa.

Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên hiện sinh sống tại Anh. Ảnh: Tổng hợp