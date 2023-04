"Chân dài" 28 tuổi cầm đầu đường dây đánh bạc 2.600 tỉ đồng, 4.000 người tham gia

Ngày 19-4, Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng ở 11 tỉnh, thành trên toàn quốc để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại các điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Phạm Thị Mỹ H. khai nhận hành vi phạm tội.

Cầm đầu đường dây cờ bạc qua mạng là Phạm Thị Mỹ H. (SN 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một đường dây đánh bạc cực "khủng" với quy mô lớn, đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc đến từ hàng chục tỉnh, thành trên cả nước ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam... Cầm đầu và điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn qua tài khoản nhóm telegram "Gia tộc Sâu" là Phạm Thị Mỹ H.. Bằng tài khoản telegram "Sâu Tộc Trưởng", tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của H. sẽ được tham gia vào nhóm, H. cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.

Ngày 13-4, lực lượng công an đã triệu tập 22 đối tượng (Thái Bình 6; TP HCM 3; Hưng Yên 3; Quảng Bình, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, Quang Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương, Đắc Nông, Bến Tre mỗi địa phương 1 đối tượng) để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng bị khởi tố.

Tang vật thu giữ của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 11-2021 đến nay, các đối tượng đã tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch lên trên 2.600 tỉ đồng.

Bước đầu, qua xác minh, cơ quan công an phát hiện gần 4.000 người tham gia nhóm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mỹ H. và 1 số đối tượng liên quan, lực lượng Công an thu giữ 414 triệu đồng, 8,6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng án.