Chạm trán tuyển Việt Nam, HLV Timor Leste tuyên bố muốn đá như Tây Ban Nha

HLV Timor Leste không ngần ngại chia sẻ về triết lý bóng đá trước trận gặp Việt Nam.

Timor Leste là đối thủ của tuyển Việt Nam ở lượt trận mở màn AFF Cup 2026. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Jose Pedro của Timor Leste không giấu giếm quyết tâm xây dựng lối chơi theo kiểu Tây Ban Nha cho đội nhà:

"Chúng tôi hiểu sẽ đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Nhưng Timor Leste đến đây để thi đấu và phát triển. Nếu chúng tôi có thể tạo nên bất ngờ thì đó chỉ có thể đến từ sức mạnh tập thể, chứ không phải từ bất kỳ cá nhân nào.

Tôi rất thích phong cách của đội tuyển Tây Ban Nha. Tôi yêu bóng đá kiểm soát và tin rằng khi giữ được bóng, đội bóng sẽ có nhiều cơ hội tạo ra khác biệt. Dĩ nhiên Timor Leste còn cách họ rất xa, nhưng đó là triết lý bóng đá mà tôi luôn hướng tới".

HLV Jose Pedro là người Bồ Đào Nha và từng làm trợ lý ở Sporting Lisbon - đội bóng cũ của Cristiano Ronaldo.

Ông Jose Pedro cũng nhận định thêm về trận đấu với tuyển Việt Nam: "3 cầu thủ nhập tịch của Việt Nam đều rất chất lượng và có khả năng tạo ra khác biệt. Nhưng sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở những cầu thủ này. Họ sở hữu một tập thể đồng đều ở cả 3 tuyến, thi đấu gắn kết và được tổ chức rất tốt.

Timor Leste là đội tập trung muộn nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là sự chuẩn bị không tốt. Toàn đội đã tận dụng tối đa quỹ thời gian để hoàn thiện mọi khâu và sẵn sàng cho trận ra quân. Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh tích cực và tạo dấu ấn tại giải đấu này".

So với các kỳ AFF Cup trước đây, tuyển Timor Leste chứng kiến sự thay đổi lớn với sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho đội bóng này.

João Rangel (áo đỏ, số 9) là 1 trong số các ngôi sao nhập tịch nổi bật của Timor Leste. Anh từng theo học tại lò đào tạo CLB Norwich City.

Thành quả đầu tiên đã đến với Timor Leste tại 2 lượt trận play-off tranh vé vòng bảng AFF Cup 2026. Với những ngôi sao nhập tịch, Timor Leste thắng Brunei chung cuộc 6-1. Đó là thắng lợi chung cuộc đậm nhất của họ tại vòng loại kể từ khi AFF Cup được tổ chức theo thể thức mới từ năm 2018.

Trận đấu Timor Lester vs Việt Nam diễn ra trên SVĐ Chonburi (Thái Lan) lúc 20h30 ngày 24/7.