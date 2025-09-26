Chạm trán đầu tiên giữa Hungary và Nga khi JAS 39 chặn MiG-31

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết trong một tuyên bố rằng các tiêm kích của Hungary đồn trú tại Litva đã chặn một đội hình máy bay quân sự của Nga đang tiếp cận không phận NATO vào ngày 25 tháng 9.

Theo NATO, vụ chặn bắt diễn ra khi một nhóm 5 máy bay Nga - bao gồm 1 chiếc Su-30, 1 chiếc Su-35 và 3 tiêm kích MiG-31 - bị phát hiện bay gần không phận của liên minh trên Biển Baltic.

Các máy bay này không tuân thủ giao thức an toàn bay quốc tế, khiến phái bộ tuần tra hàng không của NATO phải phản ứng nhanh chóng.

Tiêm kích JAS 39 Gripen của Hungary đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Siauliai ở Litva và phát hiện máy bay Nga ở phía Tây bờ biển Latvia. Sau khi nhận dạng bằng mắt thường và áp sát, đội hình Nga đã quay đi và các tiêm kích Gripen trở về căn cứ an toàn.

Tiêm kích JAS 39 Gripen của Hungary đã đánh chặn một biên đội 5 máy bay chiến đấu Nga, bao gồm cả MiG-31.

Nhiệm vụ này là một phần của hoạt động Kiểm soát Không phận đang diễn ra của NATO, một nỗ lực chung trong thời bình được thiết kế để bảo vệ bầu trời các thành viên liên minh.

Hoạt động diễn ra 24/7, nhiệm vụ này đảm bảo phản ứng nhanh chóng với bất kỳ bước đi quân sự trái phép hoặc có khả năng gây nguy hiểm nào gần lãnh thổ NATO.

Tuần tra trên không là một yếu tố quan trọng trong thế răn đe của Liên minh tại khu vực Baltic, nơi máy bay chiến đấu NATO thường xuyên chặn phi cơ quân sự của Nga xuất hiện mà không có kế hoạch bay, khi thiết bị đáp hoặc liên lạc vô tuyến với các kiểm soát viên không lưu dân sự bị ngắt.

Vụ chặn bắt mới nhất diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực và những cuộc chạm trán thường xuyên giữa máy bay NATO và Nga trên Biển Baltic.

Các quan chức liên minh đã nhấn mạnh rằng những hoạt động như vậy là thường xuyên nhưng cần thiết để duy trì an ninh và toàn vẹn không phận NATO.