Chạm đáy giá: Chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam tung ưu đãi chưa từng có

Từ nay đến 3/12/2025, hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ trên toàn quốc triển khai chuỗi chương trình "Lễ hội tri ân, trọn vị gia đình" nhân dịp kỷ niệm 11 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, với hàng trăm ưu đãi lớn trên toàn hệ thống và các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Thông tin từ WinMart/WinMart+ cho biết, các chương trình lớn đợt này bao gồm: "111 deals chất khủng", giảm giá đồng loạt tới 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 cho hàng trăm sản phẩm thiết yếu (thịt MEATDeli, Táo Envy, nước mắm Nam Ngư, nước giặt OMO...).

"11 Day Fresh" sẽ cung cấp các sản phẩm tươi sống chất lượng cao với mức giá ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày.

Cùng với đó là loạt ưu đãi "chạm đáy" với mức giá chỉ từ 4.9K - 9K – 11K - 29K – 39K cho hàng loạt sản phẩm tiêu dùng. Cũng trong thời gian diễn ra chương trình, 03 hội viên WiN có tổng hóa đơn tích lũy cao nhất sẽ nhận được phần quà đặc biệt là Xe hàng WinMart.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống WinMart/WinMart+.

Bên cạnh mua sắm, khách hàng sẽ được tham gia nhiều hoạt động, workshop ẩm thực, giới thiệu sản phẩm và hoạt động cuối tuần cho gia đình. Khách tham dự được mua sắm ưu đãi, tham gia trò chơi tương tác, nhận quà tặng (túi tote, móc khóa Winnie x Coca-Cola...) và chương trình Lucky Draw với giải thưởng lên đến 50 triệu đồng.

Năm 2025, WinMart tăng tốc đổi mới với gần 50 siêu thị mô hình mới đi vào hoạt động tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Đồng Nai, Phú Thọ… tập trung vào nhiều ngành hàng thế mạnh như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, hàng thiết yếu, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình.

WinMart+ tiếp tục mở rộng độ phủ khi mở mới 464 cửa hàng trong 9 tháng đầu năm, góp phần mang lối sống hiện đại đến với hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Sau 11 năm phát triển, hệ thống WinMart/WinMart+ vươn lên là chuỗi bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất Việt Nam với gần 4.500 điểm bán, phục vụ 32 triệu lượt khách mua sắm mỗi tháng và hơn 11 triệu khách hàng hội viên.