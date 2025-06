Chai thủy tinh không còn "sạch" như mọi người vẫn nghĩ

Trong bối cảnh vi nhựa đã được phát hiện gần như ở khắp nơi - từ không khí, thức ăn đến trong chính cơ thể người - câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh vi nhựa gây hại nghiêm trọng nhưng lĩnh vực nghiên cứu này đang ngày càng phát triển nhằm xác định quy mô lan truyền của chúng.

Kết quả một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Thực phẩm Pháp (ANSES) thực hiện đã gây ngạc nhiên lớn khi phát hiện rằng, các loại đồ uống như nước, nước ngọt, bia và rượu vang được đóng trong chai thủy tinh lại chứa lượng vi nhựa nhiều hơn đáng kể so với cùng loại được đóng trong chai nhựa hoặc lon kim loại.

Theo báo cáo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phân tích và Thành phần Thực phẩm (Journal of Food Composition and Analysis) mới đây, ông Guillaume Duflos - Giám đốc nghiên cứu của ANSES - cho biết, ông và các cộng sự muốn khảo sát lượng vi nhựa trong các loại đồ uống phổ biến tại Pháp, đồng thời phân tích xem vật liệu bao bì có ảnh hưởng gì không. Kết quả khiến cả nhóm bất ngờ: trung bình có khoảng 100 hạt vi nhựa mỗi lít trong các chai thủy tinh chứa nước ngọt, nước chanh, trà lạnh và bia, cao gấp 5 - 50 lần so với đồ uống được đóng trong chai nhựa hoặc lon kim loại.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Iseline Chaib - người trực tiếp thực hiện khảo sát - chia sẻ: “Chúng tôi đã mong đợi kết quả ngược lại”. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, nhóm phát hiện ra rằng, các hạt vi nhựa thu được từ chai thủy tinh có hình dạng, màu sắc và thành phần polymer trùng khớp với lớp sơn bên ngoài của nắp chai.

Theo ANSES, lớp sơn này xuất hiện nhiều vết xước nhỏ li ti, không thể thấy bằng mắt thường, có thể là do ma sát giữa các nắp trong quá trình lưu trữ. ANSES giải thích: “Những vết trầy xước đó đã giải phóng hạt vi nhựa lên bề mặt nắp chai”.

Trong khi đó, rượu vang lại cho thấy kết quả khả quan hơn. Kể cả khi được đóng trong chai thủy tinh có nắp, lượng vi nhựa vẫn rất thấp. Ông Duflos thừa nhận: “Sự khác biệt này hiện chưa được giải thích rõ”.

Nước lọc - cả loại có ga và không ga - cũng ghi nhận mức vi nhựa thấp trong tất cả các loại bao bì: trung bình 4,5 hạt/lít trong chai thủy tinh và chỉ 1,6 hạt/lít trong chai nhựa.

Đối với các loại nước ngọt, mức độ ô nhiễm vi nhựa dao động từ 30 hạt/lít, nước chanh 40 hạt/lít và bia lên tới 60 hạt/lít.

Hiện tại, thế giới vẫn chưa có mức chuẩn nào để đánh giá bao nhiêu vi nhựa là “nguy hiểm” cho sức khỏe. Vì vậy, ANSES không đưa ra kết luận rõ ràng về rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng, các nhà sản xuất đồ uống hoàn toàn có thể giảm thiểu lượng vi nhựa từ nắp chai.

Một phương pháp đơn giản mà họ thử nghiệm là thổi khí vào nắp, sau đó rửa nắp bằng nước và cồn. Kết quả đã giúp giảm tới 60% lượng vi nhựa lẫn vào đồ uống.