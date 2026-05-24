Chắc suất top 2 sau "mưa bàn thắng", đội bóng của thầy Park khiến hàng loạt CLB tên tuổi lo lắng

Với chiến thắng 8-0 trước CLB Thanh niên TP.HCM, CLB Bắc Ninh đã chắc chắn có mặt trong top 2 giải Hạng Nhất mùa 2025/26. Đội bóng xứ Kinh Bắc hiện đã hơn đội xếp thứ ba Quy Nhơn United tới 10 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa.

Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh chức vô địch của CLB Bắc Ninh không còn nhiều. Họ đang kém đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai tới 5 điểm.

Với cục diện hiện tại, CLB Bắc Ninh khả năng lớn sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí á quân. Đội bóng được cố vấn bởi HLV Park Hang-seo dự kiến góp mặt trong trận đấu play-off với đội xếp thứ 13 V.League.

Trái với cục diện gần như ngã ngũ ở nhóm đầu giải Hạng Nhất, nhóm đua trụ hạng V.League vẫn đang chứng kiến màn ganh đua quyết liệt. Về lý thuyết, có tới 6 đội bóng đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng trực tiếp hoặc phải đá trận play-off.

Rất nhiều CLB tên tuổi đang phải nỗ lực để bảo vệ vị trí của mình tại V.League như Thanh Hóa, SLNA, HAGL, Becamex TP.HCM, Đà Nẵng. Ngoài ra còn có đội bóng tân binh PVF-CAND cũng đang cố gồng mình thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Phong độ ấn tượng đến từ CLB Bắc Ninh mang tới nỗi lo không nhỏ cho các đội V.League có nguy cơ đá trận play-off. Được xây dựng bài bản với lực lượng gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Huỳnh Tuấn Linh, Hải Huy, Xuân Quyết, Ngân Văn Đại…, đội bóng xứ Kinh Bắc được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đặc biệt, CLB Bắc Ninh còn sở hữu tiền đạo ngoại binh Bruno Cunha với phong độ cao. Chân sút người Brazil đã ghi 7 bàn chỉ sau 9 trận tại giải Hạng Nhất.