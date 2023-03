Cha ruột bé trai nghi bị ép hút ma túy trình báo gì?

Liên quan vụ việc, ngày 25/3, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã có công văn đề nghị Công an TPHCM, Công an huyện Hóc Môn phối hợp, kịp thời xác minh nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và xử lý thật nghiêm đối với đối tượng có các hành vi vi phạm quyền trẻ em một cách nghiêm trọng.

Qua hình ảnh và các thông tin ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em, bé trai có dấu hiệu bị ép sử dụng ma túy.

Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em.