Ngày 22-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù đối với 2 bị cáo Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và con ruột là Trác Huỳnh An Thành (SN 2007) - cùng ngụ tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Hai cha con Trung và Thành tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trưa 12-12-2024, trong lúc đang nhậu tại một nhà trọ ở xã Kiên Lương (tỉnh An Giang), Trung xảy ra mâu thuẫn và xô xát với ông Nguyễn Văn P. Dù được can ngăn nhưng Trung vẫn ôm hận, sau đó về nhà trọ rủ Thành đi tìm P. để đánh và kêu mang theo hung khí.

Sau đó, Thành lấy 2 con dao Thái Lan, cùng cha quay lại nơi xảy ra mâu thuẫn. Khi gặp ông P. đang ngồi trò chuyện với một người quen, Trung chỉ mặt P., còn Thành rút dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả 2 bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an truy bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trong đó Trung là người khởi xướng, lôi kéo con trai chưa đủ 18 tuổi phạm tội đến cùng.

Trung từng có tiền án nhưng chưa xóa án tích. Riêng Thành dù tuổi đời còn nhỏ nhưng hành vi rất côn đồ, cố tình gây án đến cùng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Trung 14 năm tù và Thành 12 năm tù, cùng về tội "Giết người".