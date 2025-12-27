Cha mẹ tuyệt vọng đứng nhìn con cháu trong đám cháy 4 người thiệt mạng

Chiều 27-12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú.

Người thân bàn bạc tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Bà Quyên (41 tuổi) rơi nước mắt khi nhắc lại khoảnh khắc lửa bao trùm căn nhà hàng xóm cướp đi sinh mạng 4 người.

Hàng xóm cùng nhau đập tường để xông vào nhà

Theo bà Quyên, rạng sáng cùng ngày, khi đang nằm ngủ thì bà ngửi mùi khói nồng nặc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà gọi cả nhà dậy chạy ra ngoài thì thấy lửa đã bốc cháy ở phía trước căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, nạn nhân trong vụ cháy).

Bên trong căn nhà của gia đình anh Huỳnh Khánh D.

Lúc này, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng vòi nước xịt vào ngọn lửa nhưng bất lực, trong tích tắc, lửa bùng cháy dữ dội. Một số người dân cũng cố gắng tiếp cận đập cửa chính nhưng cửa được làm bằng cửa cuốn, khóa trong, trong khi lửa khói bao trùm.

Trước tình huống này, mọi người đập tường nhà bà Quyên để thông sang nhà hàng xóm cứu người. Có khoảng 6 người đàn ông dùng búa tạ đập liên tục nhưng chỗ đầu tiên không xuyên được. Phải chuyển sang đập vị trí thứ hai mới vào được bên trong nhà anh D.

Người dân đập tường để đưa các nạn nhân ra ngoài

Khi bức tường được phá, khói đặc quánh tràn ra. Lực lượng cảnh sát và người dân nhanh chóng tiếp cận, lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ duy nhất con trai út của nạn nhân còn sống.

"Khi xảy ra cháy, vợ anh D. còn gọi điện cho mẹ chồng đang đứng bên ngoài. Tôi nghe rõ tiếng chị ấy kêu: "Cứu gia đình con với!"… rồi sau đó im lặng" – bà Quyên cố kìm nén cảm xúc nói.

Cha mẹ ruột và cha mẹ vợ của anh D. đều sinh sống trong con hẻm phía sau nhà nạn nhân khoảng 500 m. Sau khi xảy ra vụ việc, thi thể 4 người được đưa về nhà ông Huỳnh Ngọc Cảnh (cha của anh D.) để lo hậu sự.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn

Không tin nổi sự thật nghiệt ngã

Ngồi bần thần trước cửa nhà khi người thân dựng rạp để lo tang lễ cho các nạn nhân, ông Cảnh chưa thể tin vào sự thật nghiệt ngã vừa ập xuống gia đình mình.

Ông Cảnh xoa vào vùng ngực cho biết gia đình ông có hai người con trai, D. là con trai út. Nhiều năm qua, gia đình anh D. cần cù buôn bán thiết bị điện nước, cuộc sống dần ổn định.

Rạng sáng nay, nhận được tin báo, vợ chồng ông Cảnh vội vã chạy đến nhà con trai. Lúc này, lửa đã cháy, khói bốc cao.

"Vợ chồng tôi chỉ biết gào tên con, tên cháu trong vô vọng. Mọi người cố dập lửa nhưng không thể. Chỉ trong phút chốc, tôi đã mất 2 con, 2 cháu. Vợ chồng tôi biết sống sao đây!" - ông Cảnh nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về cháu út, ông Cảnh cho biết cháu mới được 26 ngày tuổi, mẹ cháu còn đang ở cữ. Trong hỏa hoạn, cha cháu đã lấy thân mình che chở cho con. Do lo ngại cháu bé hít phải nhiều khói độc, gia đình ông Cảnh đang làm thủ tục để chuyển cháu xuống bệnh viện ở TPHCM điều trị chuyên sâu.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ cháy khởi phát vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày tại khu vực phía trước căn nhà của anh D.

Vụ hỏa hoạn khiến anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong, chủ yếu do ngạt khói.

Riêng cháu nhỏ 1 tháng tuổi được cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên thoát nạn. Lực lượng chức năng và người dân đã đập một lỗ ở bức tường phía sau nhà đưa cháu nhỏ đi cấp cứu.