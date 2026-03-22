Cha mẹ Hà Nội hoảng hốt khi đọc thông tin cảnh báo từ 1 bệnh viện phụ sản: Nuôi con thời nay không đơn giản là ăn no, học giỏi!

Một thông tin từ bệnh viện ở Hà Nội những ngày gần đây khiến không ít phụ huynh, đặc biệt là các gia đình có con gái, không khỏi lo lắng.

Theo đó, một bé gái sinh năm 2015 được đưa đến khám trong tình trạng ra dịch bất thường vùng kín kéo dài suốt nhiều tháng. Gia đình đã từng đưa bé đi khám ở nhiều nơi, được chẩn đoán viêm và điều trị bằng thuốc, nhưng tình trạng không cải thiện.

Chỉ đến khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân thực sự: một dị vật nằm bên trong cơ thể trẻ suốt thời gian dài. Dị vật được lấy ra sau khi gây mê là một chiếc đèn pin đồ chơi dài hơn 5cm, phần pin bên trong đã hoen gỉ, gây viêm nhiễm kéo dài. Rất may tình hình sức khoẻ của bé đã ổn định trở lại.

Trong các diễn đàn phụ huynh, dưới bài chia sẻ về sự việc, hàng loạt bình luận thể hiện sự hoang mang: Người thì lo lắng không biết con mình có đang gặp nguy cơ tương tự. Người lại đặt câu hỏi về nhận thức của trẻ: "Ở độ tuổi đó, con đã biết và bắt chước những gì?". Cũng có những băn khoăn rất thực tế về cơ thể trẻ, về dấu hiệu nhận biết, về việc liệu cha mẹ có thể phát hiện sớm hơn hay không.

Đáng chú ý, không ít ý kiến cho rằng: trẻ em ngày nay tiếp xúc thông tin quá sớm, trong khi người lớn lại chưa kịp trang bị cho con những kiến thức cần thiết. Theo các bác sĩ, dị vật vùng kín ở trẻ nhỏ không phải là trường hợp quá hiếm gặp.

Khi "nuôi con" không còn đơn giản như trước

Nhiều thế hệ trước, việc nuôi dạy con thường xoay quanh những điều rất cơ bản: ăn uống đầy đủ, học hành tử tế, ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng bối cảnh hiện tại đã khác.

Trẻ em hôm nay lớn lên trong một môi trường mà chỉ cần một chiếc điện thoại, các em có thể tiếp cận đủ loại nội dung từ vô hại đến độc hại mà không phải lúc nào người lớn cũng kiểm soát được. YouTube, TikTok, mạng xã hội… vốn không xấu. Nhưng nếu không có sự định hướng, trẻ rất dễ rơi vào những nội dung vượt quá độ tuổi.

Vấn đề là trẻ có thể nhìn thấy, nhưng chưa đủ khả năng hiểu đúng. Và khi không hiểu, trẻ sẽ diễn giải theo cách của riêng mình, đôi khi dẫn đến những hành vi khiến chính người lớn cũng bất ngờ.

Giáo dục giới tính: Không thể né tránh thêm nữa

Từ câu chuyện trên, một lần nữa, vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ lại được nhắc đến. Nhiều phụ huynh vẫn e ngại khi nói với con về cơ thể, về giới tính, vì sợ vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng thực tế cho thấy, sự im lặng mới là khoảng trống nguy hiểm nhất. Trẻ không được giải thích, không có nghĩa là trẻ không tò mò. Ngược lại, khi không có nguồn thông tin đúng đắn từ gia đình, trẻ sẽ tự tìm hiểu từ bên ngoài, đó là nơi mà nội dung không phải lúc nào cũng phù hợp.

Giáo dục giới tính ở đây không phải là những kiến thức phức tạp, mà bắt đầu từ những điều rất cơ bản: Giúp trẻ hiểu về cơ thể mình; Nhận biết vùng riêng tư; Biết điều gì là an toàn, điều gì là không. Và quan trọng nhất: biết nói ra khi có điều bất thường

Bên cạnh giáo dục giới tính, việc quản lý nội dung trẻ tiếp cận cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không ít phụ huynh thừa nhận, vì bận rộn, họ để con tự xem điện thoại như một cách giữ con ngoan. Nhưng chính khoảng thời gian tưởng như vô hại đó lại có thể là lúc trẻ tiếp xúc với những điều không phù hợp.

Thay vì cấm đoán hoàn toàn, điều cần thiết hơn là: Kiểm soát nội dung trẻ xem; Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị; Đồng hành cùng con khi tiếp cận công nghệ và giữ một kênh giao tiếp đủ cởi mở để con sẵn sàng chia sẻ Bởi suy cho cùng, không ai có thể "bịt kín" mọi nguồn thông tin, nhưng cha mẹ có thể giúp con đủ hiểu biết để tự bảo vệ mình.

Câu chuyện từ bệnh viện có thể chỉ là một trường hợp cá biệt. Nhưng nỗi lo mà nó gợi ra thì không hề nhỏ.

Nuôi con trong thời đại này, rõ ràng không còn dừng lại ở chuyện ăn uống hay học hành. Đó còn là hành trình giúp con hiểu về chính cơ thể mình, biết đâu là giới hạn và đủ vững vàng trước một thế giới đầy thông tin. Và đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là kiểm soát con chặt đến đâu mà là liệu con có đủ tin tưởng để nói với cha mẹ khi có điều bất thường xảy ra hay không.