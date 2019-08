Cha dượng nhiều lần xâm hại tình dục con gái 11 tuổi, lần cuối bị hàng xóm phát hiện báo công an

Ngày 14/8, Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".



Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận là cha dượng của bé Trang (tên đã thay đổi, 11 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cả 2 cùng sinh sống ở căn nhà nằm tại khu vực ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khoảng từ tháng 8/2018 tới nay, lợi dụng không có ai ở nhà, Kiệt đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé Trang. Mỗi lần thực hiện hành vi xâm hại con gái, Kiệt yêu cầu bé Trang không được kể với ai.

Ngày 8/8, người dân ở gần nhà của Kiệt phát hiện sự việc nên đã báo cho công an. Nhận tin, công an có mặt mời Kiệt cùng bé Trang tới trụ sở để làm việc. Tại công an, người cha dượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.