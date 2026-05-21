Cha dượng hiếp dâm con gái của vợ hờ

PV
|

Một thanh niên ở Gia Lai đi nhậu về thấy con riêng của vợ đang nằm ngủ nên đã thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu bé.

Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Kpuih Thơn (SN 2001, trú tại xã Ia Grai) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin ban đầu, Kpuih Thơn có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị P. (trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Chị P. đã có 2 con riêng là cháu T. (SN 2018) và cháu H. (sinh tháng 12-2020).

Thấy con riêng của vợ hờ đang ngủ, Kpuih Thơn đang thực hiện hành vi hiếp dâm và bị bắt

Khoảng 22 giờ ngày 15-5, sau khi đi nhậu ở nhà hàng xóm về, Kpuih Thơn thấy 2 con riêng của vợ đang nằm ngủ trên tấm đệm ở phòng khách nên đã vào nằm bên cạnh.

Khoảng 30 phút sau, khi tỉnh dậy vẫn thấy 2 cháu nằm ngủ say sưa nên Kpuih Thơn nảy sinh ý định đồi bại. Đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu H. khiến nạn nhân khóc to làm bà ngoại đang ngủ ở phòng gần đó tỉnh dậy kéo cháu vào ngủ cùng mình.

Đến sáng 16-5, thấy cháu H. có biểu hiện lạ với những dấu vết nghi bị xâm hại nên bà ngoại đã đến Công an xã Ia Grai trình báo. Khi được Công an xã Ia Krai triệu lên làm việc, đối tượng Kpuih Thơn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

