Giữa lúc làn sóng phẫn nộ chống trung tâm dữ liệu bùng nổ và cử tri Mỹ quay lưng với trí tuệ nhân tạo, CEO OpenAI Sam Altman đã thẳng thắn vạch trần sai lầm tự "bắn vào chân mình" của giới công nghệ cùng sự đứt gãy niềm tin của công chúng.

Khi người dân đồng loạt "cấm cửa" AI

Những bộc bạch đầy sức nặng của Sam Altman tại hội nghị thượng đỉnh Silicon Valley & The World do Semafor tổ chức không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Chúng là phản ứng trực diện trước cơn địa chấn chính trị và xã hội đang giáng xuống tham vọng hạ tầng của giới công nghệ Mỹ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, thông qua hàng loạt cuộc trưng cầu dân ý, cử tri Mỹ tại nhiều địa phương đã đồng loạt bỏ phiếu nhằm hạn chế, thậm chí cấm tuyệt đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới. Có tới khoảng 40 biện pháp và đạo luật địa phương đã được kích hoạt để siết chặt sự bành trướng của các "cỗ máy ngốn điện" này.

Sự ghét bỏ dành cho AI không còn là những cuộc tranh luận suông trên mạng xã hội, mà đã biến thành những cuộc phản kháng thực sự ngoài đời thực. Người dân tại nhiều tiểu bang liên tục biểu tình và đấu tranh pháp lý để ngăn chặn các tổ hợp máy chủ khổng lồ mọc lên cạnh nhà. Họ phẫn nộ vì hạ tầng AI đang tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ, đẩy hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng vọt, làm cạn kiệt nguồn nước làm mát và gây ô nhiễm tiếng ồn triền miên mà không mang lại lợi ích trực tiếp nào cho cộng đồng sở tại.

Người dân Mỹ phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI (Ảnh: CNBC)

Trong khi đó, tầng lớp lao động và tri thức ngày càng nhìn nhận AI như một thực thể săn mồi dữ liệu, sẵn sàng tước đoạt việc làm và tiếng nói nghề nghiệp của họ thay vì đóng vai trò công cụ hỗ trợ như lời quảng cáo.

Ngoài ra, sự phản cảm trước thái độ trịch thượng của cách nhiều lãnh đạo công nghệ áp đặt tư duy "chúng tôi biết điều gì tốt nhất cho các bạn" đã tạo ra một hố sâu bất tín ngày càng lớn giữa các phòng thí nghiệm AI và công chúng.

Tất cả những điều trên là lý do mà công chúng ngày càng quay lưng lại với trí tuệ nhân tạo và các tập đoàn công nghệ đang phát triển công nghệ này

Khi lời hứa về "thuốc chữa ung thư" đi kèm tấm vé tước đoạt tương lai

Trả lời thẳng thắn về sai lầm trong cách tiếp cận của toàn ngành, Sam Altman chỉ ra rằng giới công nghệ đang vẽ ra một bản hợp đồng xã hội quá tàn nhẫn, biến con người thành những sinh vật bị nuôi nhốt và mất đi bản năng tự quyết, sống không khác gì "những con lạc đà".

"Nếu bài thuyết trình của chúng ta kiểu như, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn phương thuốc chữa ung thư và mọi thứ trở nên rẻ tiền hơn, nhưng cái giá phải trả là bạn sẽ mất hết quyền tự chủ, mất đi quyền kiểm soát cũng như mọi tiếng nói về tương lai của chính mình..." Sam Altman chia sẻ.

Sam Altman trả lời bên lề hội nghị thượng đỉnh Silicon Valley & The World (Ảnh: Wired)

Altman cũng thừa nhận rằng, nếu là mọi người chính bản thân ông cũng sẽ từ chối thẳng thừng một thỏa thuận đổi chác tàn nhẫn như vậy.

Trong không gian kín của Thung lũng Silicon, giới làm AI thậm chí đã đặt ra một thuật ngữ lạnh lùng để gọi tên viễn cảnh đó: "sự bàn giao" (the handover) - dù diễn ra từ từ hay đột ngột, đó là thời khắc loài người chính thức trao lại toàn bộ quyền kiểm soát vận mệnh thế giới vào tay trí tuệ nhân tạo.

Với Altman, đó là một viễn cảnh không bao giờ nên được khao khát.

Khi sự khiếp sợ là hợp lý

Không phải ai bên trong thế giới công nghệ cũng đồng tình với quan điểm của CEO OpenAI. Nhiều nhân vật quyền lực tại Thung lũng Silicon vẫn tin rằng "sự bàn giao" là bước tiến hóa tất yếu và đáng mong đợi. Thế nhưng, Sam Altman khẳng định công chúng bên ngoài hoàn toàn có lý do chính đáng để cảm thấy hoảng loạn trước tư duy đó.

"Mọi người đều nhận ra điều đó, và họ khiếp sợ là hợp lý." Sam Altman cho biết.

Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự thành thật đến trần trụi, chính người đứng đầu OpenAI, tâm điểm của cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất lịch sử hiện đại đã phải cay đắng thừa nhận sự thật phũ phàng này.

Thiên Minh