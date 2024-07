Cha bật khóc nức nở, ôm chầm lấy con trai sống sót thần kỳ sau 3 ngày mất tích ở Sa Pa

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến ngày 2/7, lực lượng chức năng thị xã Sa Pa đã tìm thấy 2 cháu bé bị mất tích trước đó. Thời điểm được phát hiện, 2 bé trai đang bị mắc kẹt trên tầng 3, khu lớp học Trường Tiểu học Lao Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa.



Theo lời kể của hai cháu Lý A Páo và cháu Lý A Sở, chiều 29/6, các cháu rủ nhau đến trường Tiểu học Lao Chải chơi, sau đó trèo lên trần tầng 3 và bị mắc kẹt, không xuống được. Việc các cháu bình an sau hơn 3 ngày không có đồ ăn là nhờ có bể nước để uống tại khu vực mắc kẹt.

Cha bật khóc, ôm chầm lấy con trai sống sót thần kỳ sau 3 ngày mất tích khi đi bắt cá suối ở Sa Pa

Nhận được thông tin về con trai, cha mẹ cậu bé đã nhanh chóng có mặt để nhận lại con. Sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi, người cha đã không giấu được sự vui mừng, hạnh phúc khi cậu con trai bình an trở về.



Vừa gặp con trai, người cha đã ôm chầm lấy bật khóc nức nở - đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi phép màu đã xảy ra.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và thở phào nhẹ nhõm khi thấy các cháu bé đều bình an, khỏe mạnh.

Cháu bé đã trở về bình an trong vòng tay gia đình. Nguồn ảnh: Đài Truyền PT-TH Lào Cai

Bên cạnh đó, không ít người làm cha làm mẹ cũng chia sẻ câu chuyện và cảm giác họ từng trải qua khi để con đi lạc và khẳng đi đó cũng là bài học nhớ đời để mỗi bậc làm cha làm mẹ cần cẩn thận hơn khi gia đình có con nhỏ.

"Cách đây hơn 25 năm lúc đó con trai đầu của tôi 4 tuổi, tôi đang mang thai đứa thứ hai 7 tháng. Buổi trưa tôi đạp xe đi mua gạo dặn con ở nhà mẹ đi chợ rồi về mua nước rau má cho con, thằng bé thấy mẹ đi lâu nên cứ theo con đường ra chợ tìm mẹ. Chợ trưa mọi người về hết, thằng bé tìm mẹ rồi lạc sang ngõ khác không biết đường về. Về nhà không thấy con đâu, cả nhà cuống lên đi tìm, cả xóm nháo nhào. Hàng xóm có xe máy nên tôi sang quỳ lạy nhờ chị chở đi tìm dọc đường quốc lộ, thấy đứa trẻ nào cũng tưởng con mình và gào lên gọi trong vô vọng.

Sau đó không biết linh tính thế nào tôi dắt xe đạp chạy ra hướng chợ, bụng bầu đau đớn cũng không ngăn cản được. Ra đến con đường đằng sau chợ thì thấy con đang lũn cũn đi phía xa, đầu vẫn đội mũ, tay vẫn cầm cái xe ô tô đồ chơi. Tôi vứt cả xe chạy đến ôm chầm lấy con khóc như mưa, cái cảm giác và hình ảnh đó không bao giờ quên", chị N.P chia sẻ.

"Ai từng để con đi lạc mới hiểu cảm giác đó đau đớn, lo lắng như thế nào. Cái cảm giác này tôi nhớ như in vừa chạy vừa khóc vừa gào vừa gọi con ngay trong trung tâm thương mại của Darmstadt Đức. Chỉ 1-2 phút lơ đễnh mà không thấy con. Lúc ấy con 4 tuổi, may mắn con nhớ số điện thoại của mình nên đã nhờ 1 bạn trẻ gọi mình. Con nhỏ mình nên dạy con thuộc số điện thoại, tên cha mẹ và cả địa chỉ nhà để phòng gặp trường hợp không may còn có thể cầu cứu người lớn", một tài khoản cho biết.