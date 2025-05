Cha bắn tài xế cán chết con mình: Công an thông báo kết quả giám định vụ TNGT

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến em N.N.B.T. (sinh năm 2010, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong, ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả giám định đến gia đình nạn nhân.

Công an căn cứ khoản 2, Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự và bản kết luận giám định số 1949/KL-KTHS ngày 7/5/2025 của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM đối với điểm va chạm và cơ chế hình thành dấu vết trong vụ tai nạn giao thông.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long cũng thông báo tới gia đình quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tạm giữ chiếc xe đạp điện và một số vật dụng liên quan của cháu T. để phục vụ công tác điều tra.

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án này, xử lý nghiêm người vi phạm, bảo đảm khách quan, toàn diện và triệt để.

Bộ cũng yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành Công an.

Sáng 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) lái xe tải trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải có một xe bán tải đậu sát lề, Trung bật xi nhan xin vượt.

Lúc này, bên làn đường ngược lại có hai xe đạp điện do nữ sinh Nh. và T. điều khiển. Thấy xe tải đang vượt, Nh. dừng xe. T. đi phía sau, không xử lý kịp đã va vào đuôi xe Nh., ngã xuống đường, bị bánh trước xe tải cán qua. Nữ sinh 14 tuổi qua đời tại bệnh viện.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn kết luận lỗi chính thuộc về em T. vì không chú ý quan sát, điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn; còn tài xế Trung chỉ vi phạm hành chính do lấn làn.

Tháng 12/2024, ông Nguyễn Văn Phúc (ba em T.) nhận được quyết định không khởi tố vụ án với lý do: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17/1/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Trà Ôn hủy quyết định không khởi tố, yêu cầu điều tra lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, ngày 23/1, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án lần thứ hai, cho rằng “không có sự việc phạm tội”. Gia đình tiếp tục khiếu nại, ngày 10/2, VKSND huyện giữ nguyên quan điểm.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc mang súng đến nhà Nguyễn Văn Bảo Trung rồi bắn anh này. Gây án xong, ông Phúc đi bộ ra Quốc lộ 54 hướng về thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) khoảng 200m, tự bắn vào đầu. Ông Phúc đã tử vong, còn Trung qua cơn nguy kịch.

Ngày 2/5, Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 3/5, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Trà Ôn.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra tỉnh đã phân công Phó Thủ trưởng, điều tra viên thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm, tiến hành các bước điều tra. Cơ quan chức năng đã làm việc với mẹ cháu T., các nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; kiểm tra, tạm giữ xe đạp điện và ô tô tải BKS 84C-102.77 liên quan vụ việc; thu giữ quần áo của nạn nhân phục vụ công tác giám định; trưng cầu giám định điểm va chạm giữa xe tải và nạn nhân, giám định truy nguyên sợi cotton thu được tại hiện trường...

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ và kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 104/QĐ-VPCSĐT khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Bảo Trung đã vượt xe bán tải BKS 61C-567.14 đang dừng vào lề, dẫn đến việc lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chưa khởi tố bị can, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.

Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung hiện điều trị tại Khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo các bác sỹ, bệnh nhân đang nằm một chỗ, chưa thể đi lại hay cử động, phản xạ chậm.