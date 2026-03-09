Theo ông Lei Jun, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã khiến nhu cầu đối với chip nhớ tăng vọt trong thời gian qua. Các hệ thống AI, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn và trung tâm dữ liệu, đòi hỏi lượng lớn DRAM và NAND, dẫn đến tình trạng nguồn cung bị thắt chặt trong suốt năm qua. Khi cung không theo kịp cầu, giá linh kiện bộ nhớ tăng mạnh là điều khó tránh khỏi.

Lãnh đạo Xiaomi thừa nhận chi phí linh kiện leo thang đang tạo sức ép đáng kể lên mảng smartphone cũng như nhiều dòng sản phẩm khác của hãng. Chip nhớ vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cấu thành giá thành thiết bị, do đó biến động giá của linh kiện này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới biên lợi nhuận.

Dù vậy, CEO Xiaomi cho biết công ty sẽ không vội vàng chuyển toàn bộ phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng. Thay vào đó, hãng sẽ tìm cách cân đối, tối ưu chi phí và điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu tác động đến khách hàng. Ông cho biết Xiaomi sẽ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm giúp các điều chỉnh giá, nếu có, trở nên hợp lý và dễ chấp nhận hơn.

Tình trạng giá linh kiện tăng đã lan rộng ra toàn bộ ngành điện tử tiêu dùng, không riêng Xiaomi. Một số thương hiệu ghi nhận lợi nhuận suy giảm do chi phí đầu vào cao hơn. Số khác phải xem xét lại kế hoạch ra mắt sản phẩm mới khi mức giá linh kiện khiến việc duy trì các mẫu máy giá rẻ trở nên khó khăn hơn.

Ở cấp độ chiến lược, Chủ tịch Xiaomi - ông Lu Weibing - cho biết hãng đang duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất chip nhớ lớn trên thế giới. Nhờ danh mục sản phẩm đa dạng gồm smartphone, tablet, TV và xe điện, Xiaomi có quy mô đủ lớn để duy trì nguồn cung ổn định hơn so với một số đối thủ nhỏ hơn.

Ông Lu Weibing cũng nhận định chu kỳ tăng giá chip nhớ lần này có thể kéo dài lâu hơn các giai đoạn trước. Theo dự báo của ông, đà tăng hiện tại có thể duy trì đến khoảng cuối năm 2027. Giới quan sát cho rằng trong vài tháng tới, một số hãng smartphone có thể sẽ điều chỉnh giá bán, đồng thời thu hẹp dần phân khúc phổ thông để tập trung vào các mẫu máy có giá trị cao hơn.