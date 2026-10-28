CEO VinFast châu Á lần đầu tiết lộ mục tiêu đưa quốc gia 1,4 tỷ dân thành một trong hai thị trường lớn nhất của hãng

VinFast đang đặt cược vào quốc gia 1,4 tỷ dân tại châu Á.

Theo Nikkei, nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đặt mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành một trong hai thị trường lớn nhất của hãng. Điều này xảy ra trong bối cảnh công ty tìm cách giảm phụ thuộc vào nhu cầu trong nước và mở rộng hoạt động trên khắp châu Á.

Theo ông Tapan Ghosh, CEO VinFast châu Á, công ty kỳ vọng châu Á, bao gồm Việt Nam, sẽ đóng góp 90% doanh số toàn cầu vào năm 2030, trong đó Ấn Độ và Việt Nam sẽ nổi lên như hai thị trường lớn nhất.

"Đây là một thị trường có tiềm năng cực kỳ, cực kỳ lớn đối với xe điện. Tốc độ tăng trưởng phi thường mà Ấn Độ đang thể hiện, cũng như mức độ chấp nhận xe điện tại đây, sẽ đóng vai trò đáng kể trong tổng doanh số toàn cầu của VinFast", ông Ghosh nói trong bài phỏng vấn với Nikkei.

Hiện gần 90% lượng xe VinFast bàn giao vẫn đến từ thị trường Việt Nam, cho thấy thách thức mà hãng phải đối mặt trong việc mở rộng quy mô ở nước ngoài. Nhà sản xuất ô tô đặt mục tiêu bán 100.000 xe bên ngoài Việt Nam trong năm 2026, nhưng doanh số quốc tế trong nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 12.700 xe, so với mức gần 116.000 xe tại Việt Nam.

Việc tập trung vào châu Á diễn ra trong bối cảnh VinFast tìm cách mở rộng hoạt động quốc tế sau nhiều năm theo đuổi tăng trưởng tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Đặt cược vào thị trường Ấn Độ

Ấn Độ là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, trong khi tỷ lệ thâm nhập của xe điện vẫn còn tương đối thấp. Chính phủ nước này đặt mục tiêu đến năm 2030, 30% tổng lượng xe bán ra sẽ là xe điện. VinFast đang theo đuổi chiến lược xoay quanh ba yếu tố: Sản xuất tại địa phương, mở rộng mạng lưới phân phối và giảm chi phí sở hữu xe.

VinFast hiện đã vận hành một cơ sở sản xuất tại Ấn Độ và đang nhanh chóng mở rộng hệ thống đại lý. Công ty từng đặt mục tiêu có 75 đại lý vào cuối năm nay và theo ông Ghosh, mục tiêu này đã được hoàn thành.

Mặc dù mạng lưới của VinFast vẫn còn nhỏ so với những hãng xe nội địa lâu đời như Tata Motors và Mahindra, công ty coi việc mở rộng hệ thống đại lý là một nền tảng quan trọng cho tăng trưởng trong tương lai.

VinFast hiện bán các mẫu xe có giá từ 18.000-30.000 USD tại Ấn Độ, nhưng có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm theo thời gian. Để giảm chi phí sở hữu, công ty đang cung cấp chương trình sạc miễn phí đến tháng 3/2029, miễn phí bảo dưỡng trong ba năm và bảo hành lên tới 10 năm đối với cả pin và xe.

VinFast cũng cam kết giá trị còn lại của xe ở mức 75% sau hai năm và 55% sau năm năm, nhằm giải quyết những lo ngại của khách hàng về giá trị bán lại của xe điện. "Ấn Độ là một thị trường rất cạnh tranh và rất phức tạp. Nếu VinFast có thể chinh phục được thị trường Ấn Độ, điều đó sẽ giúp chúng tôi có thêm niềm tin rằng mình có thể nhân rộng những câu chuyện thành công tại Việt Nam và Ấn Độ sang các thị trường khác", ông Ghosh nói.

Công ty cũng hợp tác với các ngân hàng để cung cấp giải pháp tài chính cho cả khách hàng lẫn đại lý.

Tata và Mahindra đã thiết lập vị thế tại thị trường xe điện Ấn Độ, trong khi các thương hiệu Trung Quốc, bao gồm MG Motor, cũng đang mở rộng mạnh mẽ. Dù vậy, VinFast đã bắt đầu tạo được đà tăng trưởng. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Đường bộ Ấn Độ, 12.877 xe VinFast đã được đăng ký tại nước này trong 9 tháng đầu năm 2026.

Riêng tháng 9 đóng góp khoảng 1/4 tổng lượng xe đăng ký trong 9 tháng. Ông Ghosh cho biết VinFast đứng thứ tư trong số các thương hiệu xe điện tại Ấn Độ trong tháng đó. Ngoài việc bán xe, VinFast cũng đang tìm cách tái tạo một số yếu tố trong hệ sinh thái từng góp phần thúc đẩy tăng trưởng của hãng tại Việt Nam.

Nền tảng gọi xe Green SM (GSM) của Việt Nam, chỉ sử dụng xe VinFast, đã tiến vào Ấn Độ và hiện hoạt động tại New Delhi. Dịch vụ này không chỉ phục vụ khách hàng thương mại mà còn giúp người tiêu dùng làm quen với các mẫu xe VinFast.

"Những chiếc xe GSM chạy trên đường không chỉ dành cho phân khúc thương mại", ông Ghosh nói. "Chúng còn đóng vai trò như một yếu tố củng cố niềm tin của khách hàng".

Công ty có kế hoạch tiếp tục mở rộng hệ sinh thái này. VinFast dự định bắt đầu bán xe máy điện tại Ấn Độ vào năm tới, với các mẫu xe được sản xuất ngay tại nước này. Động thái này tương tự chiến lược VinFast đang triển khai tại Việt Nam, Indonesia và Philippines, nơi công ty kết hợp ô tô điện, xe hai bánh, hạ tầng trạm sạc và các dịch vụ di chuyển.

Nhà sản xuất ô tô này cũng đang tìm cách mở rộng hạ tầng sạc tại Ấn Độ thông qua công ty liên kết của Việt Nam là V-Green và các đối tác địa phương. Hiện tại, các trạm sạc chủ yếu tập trung tại các đại lý.

Trên toàn châu Á, VinFast đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khi giảm sự phụ thuộc vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả tại từng quốc gia có sự khác biệt đáng kể. Philippines đã nổi lên như một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của VinFast.

Công ty bán được 5.417 xe tại Philippines trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng mạnh so với chỉ 115 xe cùng kỳ năm trước, qua đó trở thành một trong những thương hiệu xe thuần điện hàng đầu tại quốc gia này.

Trong khi đó, Indonesia lại tỏ ra khó khăn hơn. Quốc gia Đông Nam Á này đã thu hút hàng loạt nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD, Geely, Jaecoo và Wuling, khiến môi trường cạnh tranh trở nên đông đúc hơn. Tính đến tháng 9, VinFast đứng thứ 8 trên thị trường.

Dù vậy, ông Ghosh cho biết công ty vẫn cam kết với chiến lược mở rộng dài hạn trên toàn khu vực. "Ưu tiên hàng đầu của tôi là trong dài hạn, hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại châu Á phải trở nên đa dạng hơn", ông nói.